Premier de Vietnam emite despachos para garantizar celebración exitosa del Día Nacional

Hanoi (VNA) - Con el fin de garantizar la inauguración exitosa o la colocación de la primera piedra de 250 proyectos y obras con una inversión total de casi 50 mil millones de dólares en conmemoración al 80 aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) para el 19 del presente mes, el Primer Ministro emitió los Despachos Oficiales No. 57/CD-TTg y No. 129/CD-TTg asignando tareas específicas a Ministerios, ramas, Comités Populares de provincias y ciudades y partes concernientes.

El primer ministro Pham Minh Chinh participó en la inauguración de un proyecto clave en el centro de la Terminal T3, Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)





Queda muy poco tiempo hasta el 19 de agosto de 2025, de ahí que el jefe del Gobierno instara a implementar estrictamente la directiva No. 129/CD-TTg y elaborar programas de celebración de manera solemne, segura y efectiva, creando un efecto spillover entre las personas y toda la sociedad sobre avances en la construcción de infraestructura estratégica a nivel nacional.



Orientó a los ministros y jefes de organismos a nivel ministerial y de agencias gubernamentales, presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo la administración central guiar a las corporaciones, compañías, inversores para que preparen todas las condiciones materiales y técnicas para las ceremonias conmemorativas por la efeméride, asegurando la solemnidad, la eficiencia, y la seguridad.



Los presidentes de los Comité Populares de las provincias y ciudades dirigen a las estaciones de radio y televisión a garantizar la conexión de transmisión y proporcionar imágenes en línea desde los puntos locales al puente principal del Centro de Exposiciones de Vietnam en Hanoi.



Las agencias competentes provinciales implementan planes para garantizar la seguridad, la protección, el suministro eléctrico, la organización del tráfico, la atención médica y la prevención y extinción de incendios en el área del evento.



El Director General de Televisión de Vietnam preside el trabajo con la Voz de Vietnam y la Agencia Vietnamita de Noticias para elaborar escenarios y programas detallados para la Ceremonia y enviarlos a los Ministerios pertinentes, ramas, localidades, corporaciones y empresas el 15 de agosto de 2025 para su síntesis e implementación unificada en los puntos de conexión.



El presidente del Comité Popular de Hanoi ordena al inversor del Centro Nacional de Exposiciones ser responsable de organizar el evento en el puente de conexión principal, de acuerdo con el plan, el escenario y los requisitos.



El Ministro de Seguridad Pública elabora planes y dirige a la policía de las localidades a garantizar la seguridad, la protección y el flujo del tráfico durante el evento.



La Agencia Vietnamitas de Noticias, la Voz de Vietnam, el periódico Nhan Dan (pueblo), las agencias de medios y prensa desarrollan planes e implementan programas de comunicación previos, durante y después del evento, con vistas a crear una difusión de energía positiva entre las personas para conmemorar el 80 aniversario del Día Nacional.



El Primer Ministro asignó al Ministerio de Construcción y a la Oficina Gubernamental, de acuerdo con sus funciones y tareas asignadas, a supervisar, instar e inspeccionar a los Ministerios, agencias y localidades en el desempeño de los trabajos en esos Despachos Oficiales./.