Premier de Vietnam destaca rol de la gobernanza administrativa pública en proceso de desarrollo

El primer ministro Pham Minh Chinh se dirige a la sesión de trabajo con la Academia de Administración Pública y Gobernanza (APAG). Foto: Van Diep - VNA



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, afirmó hoy que la gobernanza administrativa pública ocupa una posición central en todo el proceso de desarrollo del país.



Durante una visita y reunión de trabajo en la Academia de Administración y Gobernanza Pública en Hanoi, el jefe de Gobierno destacó la importancia de la gobernanza administrativa pública en la estructura de la gobernanza nacional moderna, afirmando que constituye el eje central para la ejecución del poder estatal, transformando las directrices del Partido y las políticas del Estado en resultados de desarrollo concretos y sustanciales.



Señaló que la gestión y la gobernanza son conceptos que reflejan la orientación del desarrollo, los métodos organizativos y las formas de dirección de un sistema para alcanzar objetivos. Mientras la gestión se inclina hacia la organización ejecutiva, la coordinación de recursos, la supervisión y el control de actividades, la gobernanza apunta a establecer visión, planificar estrategias y construir mecanismos operativos para garantizar un desarrollo orientado y sostenible.

El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados visitan el área de exhibición de libros y conocen las actividades de la Academia. Foto: Van Diep - VNA

A nivel nacional, la gobernanza puede considerarse una forma evolucionada de la gestión estatal, pero exige requisitos más integrales y elevados en capacidad ejecutiva y organizativa. En Vietnam, el término “gobernanza nacional” fue mencionado oficialmente por primera vez en los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido, con orientación a la modernización, especialmente en gestión del desarrollo y gestión social, en la relación integral de liderazgo del Partido - gestión del Estado - protagonismo del pueblo.



En esa estructura, la gobernanza administrativa pública ocupa una posición central. El primer ministro enfatizó que es la “bisagra” de todo el proceso de desarrollo, tarea central, visión estratégica y objetivo transversal en la construcción de una administración moderna, eficaz y eficiente. Esta perspectiva también plantea la exigencia de renovar fuertemente la formación y capacitación de funcionarios.



Sobre el proceso de reorganización, el primer ministro consideró que la fusión de la Academia Nacional de Administración con la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y su cambio de nombre no es un simple cambio de modelo o dependencia, sino que refleja la visión estratégica del Partido y el Estado al situar la formación de cuadros en un conjunto unificado. Es también una materialización del espíritu de la revolución de racionalización del aparato enfatizado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam: no solo cambiar escala y cantidad, sino generar un cambio cualitativo en el funcionamiento del sistema político.



El primer ministro reconoció que, tras casi 70 años de construcción y desarrollo, la Academia ha formado a decenas de miles de cuadros en gestión y políticas públicas, muchos de ellos ocupando posiciones importantes en el sistema político.



Analizando el contexto internacional y nacional, Pham Minh Chinh apuntó que el mundo está experimentando cambios rápidos, complejos e impredecibles, planteando grandes interrogantes sobre la capacidad de gobernanza de todas las naciones. La capacidad de gobernanza nacional se ha convertido en un “activo estratégico”, un poder blando central que determina la capacidad de despegue, la autonomía estratégica y la posición de desarrollo de cada país. Si las instituciones son los “rieles”, la capacidad de gobernanza es la “locomotora”, la capacidad ejecutiva es el “motor” y los funcionarios son los “conductores” del tren nacional. La mayor brecha entre las directrices y los resultados prácticos reside precisamente en la capacidad de gobernanza y ejecución de políticas.



En un mundo en profunda transformación, junto a cuatro grandes transiciones (digital, verde, energética, reestructuración y mejora de recursos humanos), Vietnam enfrenta cinco importantes tendencias de cambio en su modelo de desarrollo y sistema de gobernanza nacional.



El primer ministro informó que la revolución de racionalización del aparato ha reducido el modelo administrativo nacional de cuatro a tres niveles, reestructurando y mejorando la calidad de los funcionarios, especialmente a nivel base. El XIV Congreso Nacional del Partido continúa definiendo la construcción de una gobernanza nacional moderna, eficaz y eficiente, centrada en el pueblo y las empresas como sujetos principales, basada en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y verde.



En este contexto, el Buró Político ha emitido nueve resoluciones temáticas en áreas clave para establecer un marco integral de gobernanza nacional en la nueva era, enfatizando la tarea de construir equipos de funcionarios y mejorar la eficacia de la gobernanza y dirección.



Para cumplir con las nuevas exigencias, el primer ministro propuso a la Academia implementar “cinco vanguardias”: vanguardia en materializar las resoluciones del Partido, desarrollándose como institución educativa superior nacional clave en administración y gobernanza pública; vanguardia en renovar el pensamiento y enfoque formativo vinculado a estándares de capacidad y resultados; fortalecer evaluación independiente y ampliar cooperación nacional e internacional; impulsar la autonomía; vanguardia en renovar métodos formativos hacia la co-creación de conocimiento; intensificar investigación científica y asesoramiento político; vanguardia en preservar y promover la identidad con la filosofía de “centrado en el estudiante”; construir un cuerpo docente capaz de participar directamente en la formulación y asesoramiento de políticas; vanguardia en aplicar ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, desarrollando un modelo de Academia digital, verde e inteligente.



El primer ministro solicitó a la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh implementar eficazmente el modelo “Academia dentro de Academia”, estableciendo mecanismos de descentralización y autonomía adecuados. Instó al Ministerio del Interior perfeccionar el sistema de estándares de cargos y marcos de competencias para funcionarios, al Ministerio de Educación y Formación desarrollar mecanismos para convertir la Academia en institución educativa superior nacional clave, y al Ministerio de Finanzas priorizar recursos y disponer pronto financiamiento para la fase II del proyecto de construcción de la sede principal./.