Premian a 95 obras en el concurso de prensa sobre el desarrollo de la cultura

Hanoi, 07 nov (VNA) – Un total de 95 obras periodísticas fueron reconocidas en la tercera edición de los Premios Nacionales de Prensa “Por la causa del desarrollo de la cultura vietnamita” en una ceremonia celebrada la noche del 6 de noviembre en Hanoi.

El viceprimer ministro Mai Van Chinh y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, entregaron el primer premio a autores ganadores. Foto: Minh Quyet - VNA



El viceprimer ministro Mai Van Chinh entregó los galardones del evento que fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la Comisión de Propaganda y Educación y de Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y la Asociación de Periodistas de Vietnam. El objetivo del concurso es reconocer los trabajos excepcionales en las áreas de cultura, información, familia, deportes y turismo, así como rendir homenaje a los medios de comunicación que han presentado numerosas obras de alta calidad en contribución al desarrollo cultural del país.



Según los organizadores, los premios reconocen las importantes contribuciones de los periodistas y agencias de prensa en la promoción de los valores culturales y en convertir la cultura en una fuente de fuerza espiritual que inspira a millones de personas. Los premios reflejan el mensaje estratégico: “La cultura es la base – La información es la savia – El deporte es la fuerza – El turismo es el puente de conexión.”

Este año, los organizadores recibieron 1.040 trabajos provenientes de medios de comunicación centrales y locales, en las categorías de prensa escrita, digital, radio, televisión y fotoperiodismo.



Entre ellos, 122 obras sobresalientes fueron seleccionadas para la ronda final, de las cuales se concedieron 95 premios individuales: cinco primeros, quince segundos, veinticinco terceros y cincuenta menciones honoríficas. Tres premios colectivos fueron otorgados a la Voz de Vietnam (VOV), el Periódico y la Radio-Televisión de Bac Ninh, y el Periódico y la Radio-Televisión de Vinh Long.



Los cinco primeros premios correspondieron al periódico Van Hoa (Cultura), al diario digital VietnamPlus de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), a la Voz de Vietnam y a la Televisión de Vietnam.



Una novedad este año fue la introducción de seis galardones “Inspiración Vietnamita”, destinados a reconocer a medios e individuos que han promovido eficazmente los valores culturales nacionales e inspirado cambios sociales positivos. El premio especial fue otorgado al periódico Nhan Dan; el primer premio a la Televisión de Vietnam; el segundo al Centro de Radio y Televisión del Ejército; y el tercero a la Radio y Televisión de Hanoi. La plataforma digital Schannel Network y el actor Nguyen Quoc Hung también fueron distinguidos.



La Agencia Vietnamita de Noticias obtuvo diez galardones, incluidos un primer premio, dos segundos, dos terceros y cinco menciones honoríficas. El primer premio fue para VietnamPlus con la serie digital “Hanoi: recuerdos eternos del regreso victorioso hace 70 años”, realizada por la periodista Do Minh Thu.



Dos segundos premios fueron concedidos a la serie televisiva “Industria cultural – el nuevo poder blando de Vietnam” y al reportaje fotográfico “Miembro étnico del Partido dedicado a preservar la escritura thai”.



Le Quoc Minh, presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam y jefe del jurado, destacó que el certamen de este año alcanzó un nuevo nivel tanto en escala como en calidad, con más de mil trabajos que reflejan el gran interés de los periodistas en los ámbitos de la cultura, el deporte y el turismo.



Las obras finalistas, afirmó, demostraron profundidad, creatividad y coherencia con la orientación del Partido y del Estado de que “la cultura debe iluminar el camino del progreso nacional.” /.