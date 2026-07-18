Potencian valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong

Volcán Bang Mo, municipio de Ea T'ling, distrito de Cu Jut, provincia de Dak Nong. Foto publicada por VNA

La provincia vietnamita de Lam Dong puso en marcha una serie de medidas para reforzar la gestión, protección y puesta en valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, con el propósito de armonizar la conservación del patrimonio con el desarrollo del turismo sostenible y la economía verde.

Tras la reorganización de las unidades administrativas del país, el geoparque pasó a abarcar unos 4.760 kilómetros cuadrados distribuidos en 22 comunas del oeste de la provincia. Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Geoparque Mundial en 2020, el área alberga destacados valores geológicos, paisajísticos, de biodiversidad y culturales de las comunidades étnicas autóctonas.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Dinh Van Tuan informó que las autoridades aprobaron un reglamento para la gestión, protección y desarrollo del geoparque, elaborado conforme a la legislación vietnamita y a los criterios de la UNESCO, con el fin de fortalecer el marco jurídico para la conservación del patrimonio y el desarrollo socioeconómico sostenible.

La normativa divide el geoparque en tres zonas funcionales: núcleo, amortiguamiento y desarrollo sostenible. La primera estará sometida a una protección estricta para preservar sus valores más relevantes; la segunda limitará el impacto de las actividades de desarrollo; y la tercera permitirá actividades económicas y sociales compatibles con los objetivos de conservación.

Las autoridades provinciales también ordenaron reforzar la inspección y supervisión para prevenir y sancionar las acciones que afecten al patrimonio, el paisaje, el medio ambiente y la biodiversidad, al tiempo que intensificarán las campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre la importancia de proteger y valorizar el geoparque.

Paralelamente, Lam Dong promoverá el desarrollo del geoturismo, el ecoturismo y el turismo comunitario, garantizando que los proyectos de infraestructura y los nuevos productos turísticos respeten los valores patrimoniales y el entorno natural.

Entrada de la cueva volcánica C7, Parque Geológico de Dak Nong. Foto publicada por VNA

La estrategia provincial se sustenta en el principio de "conservar para desarrollar y desarrollar para conservar", en línea con los criterios de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. En ese marco, se impulsarán modelos de turismo comunitario, productos locales, oficios tradicionales y expresiones culturales autóctonas para generar empleo, aumentar los ingresos y crear medios de vida sostenibles para la población.

Asimismo, la provincia movilizará recursos del presupuesto estatal, de la cooperación internacional y de otras fuentes legales para financiar la conservación, restauración y valorización del patrimonio. También fortalecerá la investigación científica, la aplicación de tecnologías digitales y la cooperación internacional para mejorar la gestión y promoción del geoparque.

El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo fue designado como organismo encargado de coordinar estas acciones y preparar la documentación para la próxima revalidación del reconocimiento otorgado por la UNESCO.

Las autoridades confían en que estas medidas contribuyan a preservar a largo plazo los excepcionales valores geológicos, ecológicos y culturales del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, al tiempo que impulsen un aprovechamiento sostenible de su potencial turístico y favorezcan el desarrollo de una economía verde en el oeste de la provincia./.