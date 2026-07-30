Potencian desempeño de vietnamitas en el exterior en labor diplomática

La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, posa para una foto conmemorativa con los coterráneos participantes en el Campamento de Verano de Vietnam 2026. Foto publicada por VNA

En vísperas de la 33.ª Conferencia Diplomática y de la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, publicó un artículo en el que destaca la contribución de los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero al desarrollo del país.



Como parte inseparable de la nación, la comunidad vietnamita en el exterior no solo es objeto de protección y atención por parte del Estado, sino también una fuente estratégica de recursos económicos, conocimiento, ciencia y tecnología, experiencia en gestión, redes de cooperación y prestigio internacional.



Además de participar en la labor diplomática, los vietnamitas en el extranjero actúan como puente entre los recursos internacionales y las necesidades de desarrollo tanto del país como de cada una de sus localidades.



Tal como afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, todos los vietnamitas, independientemente del lugar donde vivan o de su pasado, pueden contribuir al futuro de la nación. El Partido y el Estado valoran, escuchan y crean las condiciones necesarias para que la comunidad vietnamita en el exterior fortalezca su papel como vínculo entre Vietnam y el mundo.



En un contexto en el que la fortaleza de un país depende cada vez más del conocimiento, la tecnología, los mercados y las redes de cooperación internacional, la comunidad vietnamita presente en más de 130 países y territorios constituye una ventaja singular para la diplomacia vietnamita.



Además de las remesas y las inversiones, la diáspora aporta conocimientos especializados, tecnología, experiencia en gestión, información sobre mercados y acceso a las nuevas tendencias del desarrollo global.



Cada empresario, científico, experto o profesional vietnamita en el exterior contribuye a ampliar el espacio de desarrollo del país mediante la apertura de mercados, la transferencia tecnológica, el intercambio de conocimientos y la formulación de propuestas de política pública.



Según el artículo, la diplomacia debe desempeñar un papel catalizador que conecte las fortalezas de la comunidad vietnamita en el exterior con las prioridades de desarrollo nacionales y locales.



Para ello, las representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero deben intensificar sus esfuerzos para reunir a empresarios, académicos y especialistas, mientras que las administraciones locales deben identificar claramente sus necesidades, elaborar carteras de proyectos y establecer mecanismos adecuados que permitan transformar el potencial de la diáspora en un verdadero motor de desarrollo.



Junto con el perfeccionamiento del marco institucional y la garantía de los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas en el extranjero, el artículo subraya la necesidad de reforzar la coordinación entre las autoridades centrales, las representaciones diplomáticas y los gobiernos locales.



Asimismo, propone acelerar la transformación digital mediante la creación de bases de datos, plataformas de conexión entre expertos, mecanismos para recibir iniciativas y herramientas que permitan evaluar la eficacia de la cooperación.



El artículo también destaca el papel de la comunidad vietnamita en el exterior en la consolidación de un entorno de paz, la ampliación de las relaciones de amistad y el fortalecimiento del conocimiento de la comunidad internacional sobre Vietnam.



Gracias a su profundo conocimiento tanto de Vietnam como de las sociedades en las que residen, así como al prestigio adquirido a través de sus estudios, su trabajo y sus contribuciones, los vietnamitas en el extranjero constituyen puentes naturales para la cooperación en los ámbitos económico, científico, educativo, cultural y de los intercambios entre pueblos.



En la era de la comunicación digital, cada miembro de la diáspora puede convertirse además en un auténtico "embajador" de la imagen de un Vietnam pacífico, estable, innovador y comprometido con la comunidad internacional.



Según Le Thi Thu Hang, la movilización de los recursos de la comunidad vietnamita en el exterior constituye una tarea orientada a fortalecer la gran unidad nacional, sino también un proceso de articulación entre personas, conocimiento, tecnología, capital, mercados y relaciones internacionales con las necesidades de desarrollo del país y de sus territorios.



Despertar el deseo de contribuir, consolidar la confianza y perfeccionar los mecanismos que permitan a los vietnamitas en el exterior acompañar el desarrollo nacional contribuirá a transformar la fortaleza de la comunidad vietnamita global en un recurso estratégico para el desarrollo y la defensa del país./.