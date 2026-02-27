Portugal inaugura su embajada en Vietnam

Le Thi Thu Hang, viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores, habla en la ceremonia. Foto: VNA

La Embajada de Portugal en Vietnam se inauguró hoy en el edificio BRG Tower, número 198 Tran Quang Khai, Hanoi, marcando un hito simbólico en las relaciones amistosas entre ambos países.



Durante su intervención en la ceremonia de inauguración, Le Thi Thu Hang, viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores, enfatizó que el evento no es solo un protocolo diplomático, sino que abre un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales.



La funcionaria recordó el hito histórico del 1 de julio de 1975, cuando Portugal fue uno de los primeros países de Europa Occidental en establecer relaciones diplomáticas con el Vietnam reunificado.



Según la vicecanciller, los nexos entre ambos pueblos se formaron hace más de 500 años, cuando los comerciantes portugueses atracaron en el puerto de Hoi An. Particularmente en el siglo XVII, los misioneros portugueses dejaron una huella imborrable al contribuir al desarrollo de la escritura vietnamita basada en el latín, que sigue siendo un vínculo cultural invaluable para el pueblo vietnamita.



Thu Hang señaló que la inauguración de la Embajada de Vietnam en Lisboa en noviembre del año pasado y el establecimiento de la de Portugal en Hanoi representan pasos recíprocos significativos. Estas misiones diplomáticas servirán de puente para promover la cooperación en los ámbitos político, económico, cultural y educativo.



Reafirmó el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam con una estrecha coordinación y condiciones favorables para garantizar el funcionamiento eficaz de la Embajada de Portugal.



En la ceremonia de inauguración. Foto: VNA



Por su parte, el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, calificó la inauguración como un momento muy significativo, subrayando que la celebración del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas modernas entre ambos países el año pasado, con la apertura de embajadas en sus respectivas capitales, es un homenaje a su historia compartida.



También se refirió a los vínculos culturales entre ambas naciones, desde las referencias a Vietnam del gran poeta portugués, Luis de Camões, autor de la epopeya Os Lusiadas, hasta los relatos del siglo XVI del escritor Fernão Mendes Pinto, expresando su esperanza de que la historia compartida siga presagiando un futuro común brillante.

El embajador portugués, Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos, destacó que, como primer embajador residente de Lisboa en Hanoi, considera que la inauguración tiene un significado simbólico y con visión de futuro, marcando el comienzo de una nueva fase de amistad y cooperación integral entre los dos países./.