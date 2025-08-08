Polonia presenta los sabores de Europa para fortalecer el comercio con Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) –Una jornada promocional del programa “Europa con Sabor: Tradición y Calidad”, que incluyó actividades de networking empresarial, se llevó a cabo en Ciudad Ho Chi Minh con el propósito de impulsar el comercio y la inversión entre compañías vietnamitas y polacas.

Joanna Skoczek, embajadora de Polonia en Vietnam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El evento fue organizado de manera conjunta por la Embajada de Polonia en Vietnam, la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH), la Cámara de Comercio de Polonia (KIGCP) y la sede en Ciudad Ho Chi Minh de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI-HCM).

Joanna Skoczek, embajadora de Polonia en Vietnam, destacó que ambos países comparten una larga amistad y están celebrando el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1950-2025) con una serie de actividades conmemorativas. Subrayó que los vínculos bilaterales se han fortalecido no solo en el ámbito político, sino también en otras áreas clave como el comercio y la inversión, con una activa participación de ambas partes en acuerdos de libre comercio de nueva generación, como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA).

Polonia se posiciona como el mayor mercado de exportación de Vietnam en Europa Central y Oriental, con productos como mariscos, textiles, calzado, café y anacardos. A su vez, Vietnam importa productos polacos de alta calidad, entre ellos lácteos, carne procesada, productos agrícolas y maquinaria.

Bozena Wroblewska, presidenta del Centro de Promoción de KIGCP, señaló que los productos polacos se distinguen por tres características clave: calidad, sabor y seguridad alimentaria, cumpliendo con los estándares tanto de Polonia como de la Unión Europea. Agregó que Polonia está abierta a expandir sus exportaciones hacia Vietnam y a recibir productos del país indochino, convencida de que el fortalecimiento del comercio bilateral consolidará aún más las relaciones comerciales.

Por su parte, Tran Ngoc Liem, director de VCCI-HCM, afirmó que los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones han evolucionado de forma positiva en los últimos años. Solo en los primeros siete meses de 2025, el comercio bilateral superó los 2.200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 14,2 %.

Hasta marzo de 2025, Polonia había desarrollado 34 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital total de 474 millones de dólares. A su vez, Vietnam contaba con cuatro proyectos en ese país valorados en 1,84 millones de dólares, enfocados principalmente en los sectores de servicios y procesamiento. Tran Ngoc Liem significó que estas cifras reflejan el dinamismo de las comunidades empresariales de ambos países, así como el gran potencial por explorar en términos de cooperación.

Aunque el volumen de inversión aún es modesto frente al potencial existente, Tran Ngoc Liem observó un crecimiento constante en los proyectos de empresas polacas en Vietnam y viceversa. También resaltó que ambos países están ampliando su colaboración en áreas como la agricultura de alta tecnología, la logística y las cadenas de suministro alimentario, en línea con las tendencias globales hacia un desarrollo sostenible.

Representantes de las agencias polacas de promoción del comercio y la inversión afirmaron que tanto Polonia como la Unión Europea realizan de manera regular actividades de promoción comercial en Vietnam y otros mercados. Con el creciente atractivo de Vietnam a nivel internacional, Polonia busca fortalecer no solo los vínculos comerciales, sino también las inversiones en los próximos años./.