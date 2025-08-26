Político suizo elogia la política exterior independiente y no alineada de Vietnam

Ginebra (VNA) – En el contexto actual de inestabilidad global, que un país socialista como Vietnam siga una vía pacífica mientras mantiene una política exterior independiente y de no alineamiento tiene un profundo significado, afirmó Massimiliano Ay, secretario general del Partido Comunista de Suiza (PCS).



Massimiliano Ay, secretario general del Partido Comunista de Suiza, posa una foto con reportero de la VNA (Fuente: VNA)



En declaraciones concedidas a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, el político destacó que Vietnam se ha convertido en un modelo de diplomacia equilibrada y no alineada. Elogió los constantes esfuerzos del país por fomentar el diálogo entre diferentes sistemas políticos, evitando la confrontación.



Subrayó que Vietnam ha demostrado su capacidad al desempeñar siempre un papel activo y constructivo tanto en la diplomacia como en los asuntos internacionales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas.



El líder del PCS aseguró que su partido continuará trabajando para dar a conocer al público suizo el papel positivo y constructivo de Vietnam en la escena internacional.



También expresó su confianza en el desarrollo de las relaciones entre Suiza y Vietnam, y manifestó su deseo de que ambos países concluyan pronto un acuerdo de libre comercio. Según Ay, este acuerdo representaría un avance importante para la economía suiza, ya que permitiría diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de ciertos mercados, al tiempo que brindaría a Vietnam nuevas oportunidades de cooperación con Suiza.



El secretario general del PCS destacó además el potencial de colaboración entre los dos partidos comunistas, especialmente en algunas áreas clave. En ese sentido, propuso mantener un diálogo regular, compartir análisis, posiciones y puntos de vista, y reforzar los vínculos personales entre ambas organizaciones.



Además, señaló que el turismo es otro sector con gran potencial y reafirmó la disposición de su Partido a contribuir al fortalecimiento de los lazos bilaterales, así como a ayudar a Vietnam a comprender mejor la realidad suiza./.