Policía refuerza el control del tráfico por la firma de la Convención de Hanoi

Hanoi (VNA) – La División de Policía de Tránsito del Departamento de Seguridad Pública de Hanoi puso en marcha un plan general para garantizar la circulación fluida y el orden vial durante la ceremonia de firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en la capital vietnamita.



Foto ilustrada (Fuente: VNA)



El coronel Tran Dinh Nghia, jefe de la división, destacó que esta es la primera vez que Vietnam es elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para acoger la apertura de la firma de una convención global.

Este acontecimiento, afirmó, no solo reafirma el creciente prestigio y posición de Vietnam en la arena internacional, sino que también constituye una oportunidad para que Hanoi muestre la imagen de una capital segura, civilizada y hospitalaria.



Consciente de la importancia del evento, la división elaboró un plan integral con el objetivo supremo de garantizar la seguridad absoluta de los dirigentes del Partido y del Estado, las delegaciones internacionales y todos los participantes, al tiempo que se mantiene el orden y la fluidez del tráfico en toda la ciudad.



Bajo la dirección del Departamento de Seguridad Pública de Hanoi, la policía de tránsito ha movilizado al máximo su personal, vehículos y equipos técnicos, y coordina estrechamente con otras unidades policiales y agencias pertinentes para aplicar medidas conjuntas durante los dos días del evento, precisó.



Además de escoltar a las delegaciones y a los altos funcionarios, la policía de tránsito estará desplegada en los cruces principales para vigilar la circulación, regular el flujo desde la distancia y prevenir la congestión, especialmente en las horas pico y a lo largo de las rutas que conducen al lugar de la ceremonia.



Las patrullas móviles también realizarán inspecciones regulares y vigilancia mediante cámaras para detectar y sancionar estrictamente infracciones como el estacionamiento ilegal, la conducción bajo los efectos del alcohol, el paso con luz roja, la carga excesiva de vehículos o la falta de casco.



La división exhortó a los residentes locales a cumplir las indicaciones policiales y los desvíos de tráfico, así como a ceder el paso a las caravanas con señales prioritarias, contribuyendo así a garantizar una circulación segura y fluida tanto para la convención como para los desplazamientos cotidianos en la ciudad.