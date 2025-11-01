Pobladores de Tuyen Quang aspiran a desarrollo sostenible

Tuyen Quang, Vietnam (VNA)- Rumbo al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los funcionarios, miembros del Partido y la población de Tuyen Quang aportan activamente opiniones sobre los borradores de documentos que se presentarán en esa cita magna.



Pobladores de Tuyen Quang aspiran al desarrollo sostenible. (Foto: nhandan.vn)

Las reuniones y mesas redondas, que se realizan desde del nivel provincial al comunal, reflejan el espíritu democrático y la confianza en las directrices de desarrollo del país.

En la comuna fronteriza de Lao Chai, el secretario del Partido, Ly Tien Cong, destacó que la localidad está especialmente interesada en las políticas de desarrollo para las regiones donde residen minorías étnicas.

Expresó su deseo de que el borrador incluya soluciones más concretas sobre el desarrollo de infraestructuras y la creación de medios de vida sostenibles para la población de las zonas altas, vinculando el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la preservación de la identidad cultural.

También propuso fomentar el desarrollo del turismo comunitario en las comunas fronterizas como Lao Chai, Thanh Thuy, Lung Cu, Dong Van, para mejorar la calidad de vida de la población local.

Este enfoque también se refleja en el pueblo de Xa Phin, comuna de Thanh Thuy, donde Dang Van Hau, una figura respetada de la etnia Dao, expresó su apoyo a las directrices de innovación mencionadas en el borrador.

Hau manifestó su esperanza de que el Partido y el Estado sigan prestando atención a la formación de funcionarios de las minorías étnicas y al desarrollo del turismo comunitario vinculado a la cultura Dao. También sugirió conectar el espacio turístico de las zonas altas de Tuyen Quang con la meseta rocosa de Dong Van.

Tran Thi Thanh Huong, funcionaria jubilada del barrio Ha Giang 1, elogió la visión estratégica de los documentos, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, y la transformación digital. Ella destacó que el desarrollo de un turismo sostenible no solo mejorará la calidad de vida de la población, sino que también contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Partido.

Desde la perspectiva de la juventud, Ban Thi Hom, joven de la etnia Dao de Na Mau, comuna de Thanh Thuy, sostuvo su esperanza de que el borrador incluya soluciones para la formación profesional y la creación de empleo para los jóvenes en las zonas altas, especialmente en el ámbito del turismo.

Hom confía en que los jóvenes de las minorías étnicas serán un pilar fundamental en el desarrollo del turismo comunitario y en la promoción de la imagen de Tuyen Quang tanto dentro como fuera del país.

Numerosos comentarios sugieren desarrollar la economía y la sociedad en vinculación con un turismo sostenible, especialmente en áreas como Lung Cu, Dong Van, Meo Vac, Na Hang, Bac Me, Yen Minh, Quan Ba y Vi Xuyen. Estas regiones poseen un gran potencial para el turismo ecológico y comunitario, que debe ser aprovechado de manera responsable, asegurando la protección del medio ambiente y la conservación de las tradiciones culturales.

La promoción y la conexión del turismo en la meseta rocosa de Dong Van, en combinación con Tuyen Quang y otras provincias del noreste, abrirían nuevas posibilidades de desarrollo, creando empleos y mejorando la vida de la población.

Las opiniones provenientes de los ciudadanos reflejan el espíritu democrático y la confianza de la población de Tuyen Quang hacia el XIV Congreso Nacional del Partido./.