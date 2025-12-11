PNUD reafirma su compromiso con Vietnam para impulsar el liderazgo femenino

Hanoi (VNA) – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestó su interés en seguir colaborando con Vietnam para promover la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y gestión, con especial énfasis en las representantes electas en la Asamblea Nacional (AN) y en los niveles provincial y comunal.

Nguyen Thi Tuyen, vicepresidenta del Comité Central del FPV y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, entrega un obsequio a Ramla Khalidi, representante residente del PNUD en el país (Foto: VNA)





Así lo afirmó Ramla Khalidi, representante residente del PNUD en Vietnam, durante una sesión de trabajo con el Comité Central del Frente de Patria de Vietnam (FPV), celebrada hoy en Hanoi.



También expresó su firme apoyo a los programas, metas y planes de Vietnam orientados a facilitar la participación de las mujeres en el desarrollo económico sostenible y ecológico, la producción de bienes respetuosos con el medioambiente y la gobernanza digital.



Aseguró que el PNUD está dispuesto a respaldar a la Unión de Mujeres de Vietnam en iniciativas relacionadas con el empoderamiento económico, el emprendimiento, el acceso a la financiación, la formulación de políticas y la igualdad de género.



También subrayó el interés del PNUD en mantener la cooperación con la FPV y sus organizaciones miembros, contribuyendo a los esfuerzos del país por alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, avanzar hacia un desarrollo sostenible y cumplir su aspiración de convertirse en una nación de ingresos altos para 2045.



Por su parte, Nguyen Thi Tuyen, vicepresidenta del Comité Central del FPV y presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, agradeció la cooperación activa y el respaldo del PNUD para impulsar las prioridades de desarrollo del país. Estas abarcan programas y proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), la respuesta al cambio climático y la transición energética.



Señaló que el Partido y el Estado han puesto en marcha numerosos mecanismos y políticas para fomentar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y gestión. Dijo que Vietnam se ha fijado el objetivo de alcanzar una proporción cercana al 35% de candidatas mujeres en las elecciones a la AN y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.



En particular, destacó que, por primera vez, Vietnam cuenta con una presidenta del Comité Central de la FPV y una viceprimera ministra, un avance significativo para las mujeres en roles de liderazgo. Este hito refuerza su posición, su voz y su presencia en espacios de decisión, agregó./.