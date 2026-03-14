PNUD destaca papel de las elecciones en la continuidad del desarrollo de Vietnam

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, Ramla Khalidi. Foto: VNA

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, Ramla Khalidi, afirmó que las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, previstas para el 15 de marzo, representan un momento clave para la continuidad del desarrollo socioeconómico del país.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Khalidi señaló que los comicios se celebran en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por reformas institucionales y políticas orientadas a generar nuevos motores de crecimiento. En ese sentido, el próximo mandato de la Asamblea Nacional tendrá un papel decisivo en la promoción de reformas legislativas e institucionales destinadas a consolidar los notables logros socioeconómicos alcanzados por el país en los últimos años.

La representante del PNUD subrayó que el proceso electoral coincide con la fase de aceleración en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Socioeconómico 2021-2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como con el objetivo de que Vietnam alcance el estatus de país de ingreso medio alto para 2030.

Para sostener un crecimiento sólido a largo plazo, Vietnam deberá continuar mejorando la productividad laboral, elevar la calidad de los recursos humanos y fortalecer el desarrollo de infraestructuras modernas, especialmente en los ámbitos digital, de transporte y logística. Asimismo, destacó la importancia de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, fortalecer el sector privado y acelerar la transformación digital y la modernización industrial.

Respecto a las expectativas hacia la nueva legislatura, Khalidi indicó que la Asamblea Nacional desempeñará un papel central en la traducción de las orientaciones de crecimiento basadas en la innovación en marcos jurídicos y mecanismos financieros eficaces. Ello permitirá aprovechar plenamente el potencial del sector privado, considerado un motor clave para la creación de empleo, el aumento de la productividad, la promoción de la transición verde y el fortalecimiento de la competitividad internacional.

El Parlamento también examinará varias iniciativas legislativas relevantes, entre ellas modificaciones a la Ley de Matrimonio y Familia, la Ley de Adopción, así como reformas al Código Civil, al Código Penal y a la Ley de Tratados Internacionales. Estas reformas, afirmó, tendrán repercusiones directas tanto en el proceso de desarrollo del país como en la vida cotidiana de la población.

Khalidi también destacó la importancia de garantizar procesos de formulación de políticas participativos, transparentes e inclusivos, con amplia consulta pública y mecanismos adecuados de protección, incluido el resguardo de los datos personales, lo que contribuirá a reforzar la confianza ciudadana y la eficacia de las políticas públicas.

La funcionaria valoró igualmente los avances en materia de representación en el proceso electoral. La actual lista de candidatos incluye el mayor número de mujeres postulantes hasta la fecha y, por primera vez, la participación de una persona con discapacidad.

Asimismo, subrayó la necesidad de seguir promoviendo políticas de desarrollo inclusivas y centradas en las personas, que amplíen las oportunidades para mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, con el objetivo de garantizar que los beneficios del crecimiento se distribuyan de forma equitativa y que nadie quede rezagado.

De acuerdo con Khalidi, la agenda legislativa de la próxima etapa también ofrece una oportunidad para acelerar la transición de Vietnam hacia un modelo de desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático, mediante la expansión de las energías renovables, el impulso a la economía circular y la protección de ecosistemas clave.

Finalmente, reafirmó el compromiso del PNUD de continuar acompañando al Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo de Vietnam en áreas como el desarrollo humano, la gobernanza eficaz, la acción climática, la protección ambiental y la innovación, con el objetivo de promover un crecimiento inclusivo y sostenible./.