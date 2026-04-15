Planta de biocombustibles de Dung Quat operará a plena capacidad en abril

Recientemente, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, inspeccionó la producción de etanol en la empresa de Biocombustibles de la Región Central. Foto: VNA.

La planta de biocombustibles de Dung Quat, ubicada en la provincia central de Quang Ngai, está acelerando su operación y se espera que alcance el 100% de su capacidad a mediados de abril de 2026, con el objetivo de suministrar etanol para la mezcla de gasolina E10RON95 en todo el país.



Según la compañía de Biocombustibles de la Región Central (BSR-BF), entidad que gestiona la planta, desde su reinicio el 20 de enero de 2026, se han resuelto los problemas técnicos, y la planta ha entregado 462,7 m³ de etanol a la Compañía Nacional de Refinación y Petroquímica de Vietnam (BSR), reanudando oficialmente la cadena de producción y consumo.



BSR-BF está implementando múltiples soluciones innovadoras para optimizar la operación, como la mejora de enzimas, aumento de la eficiencia de separación y ampliación de la capacidad de destilación, lo que podría incrementar la producción en un 10–20%.



Al mismo tiempo, la empresa promueve un modelo de economía circular, reutilizando aguas residuales y bagazo de mandioca; aumentando la recuperación de CO₂ y registrando créditos de carbono, con el fin de reducir costos y mejorar la competitividad.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

En marzo de 2026, la planta operó aproximadamente al 60% de su capacidad para estabilizar los microorganismos, y luego aumentará gradualmente hasta su capacidad máxima en abril, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones y apoyar la estabilidad del precio de la gasolina E10.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, la demanda de etanol para la mezcla de gasolina E10RON95 es actualmente de alrededor de 100.000 m³ al mes, mientras que la producción nacional solo cubre un 30%, siendo necesario importar el resto.



Por ello, la empresa propone contar con mecanismos de apoyo integrales, como políticas financieras y créditos preferenciales, priorizar el uso de etanol nacional y controlar de manera razonable las importaciones para proteger la producción interna.



El director de BSR-BF, Pham Van Vuong, dijo que a largo plazo, la empresa planea expandirse hacia sectores de energía verde, como diésel biológico, combustible sostenible para aviación (SAF), microalgas y reforestación, con el objetivo de aumentar el valor y promover un desarrollo sostenible./.

