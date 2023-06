Planificación energética VIII de Vietnam y su meta de emisiones netas cero

Hanoi (VNA) - La planificación energética VIII muestra la determinación de Vietnam de eliminar gradualmente la energía a partir del carbón y el gas en la matriz energética nacional y, al mismo tiempo, centrarse en el desarrollo de energía renovable para alcanzar su objetivo de emisiones netas cero para 2050.

Planta de energía solar de Sao Mai (provincia de An Giang). Foto: VNA

Dado que el porcentaje de energía renovable alcanza más del 70 por ciento para 2050, esto realmente se considera un plan "verde" de la industria energética.

En concreto, después de 2030, no se desarrollarán más proyectos de energía a base de carbón. Junto con eso, para 2050, el país no usará carbón para la generación de electricidad, sino que cambiará completamente a combustible de biomasa y amoníaco y, al mismo tiempo, cerrará centrales eléctricas de carbón con una vida útil de más de 40 años si no puede convertir el combustible.

También se promoverá la inversión en energía solar en los techos para uso propio con el objetivo de cubrir el 50 por ciento de los techos de edificios de oficinas y casas residenciales para 2050.

La planificación energética VIII también menciona el desarrollo de un mercado eléctrico competitivo de acuerdo con la hoja de ruta de diversificación de los métodos de inversión y comercialización de electricidad.

Según Hoang Tien Dung, director del Departamento de Electricidad y Energía Renovable (Ministerio de Industria y Comercio), el desarrollo de la electricidad va de la mano con la protección de los recursos y del medio ambiente y la transformación del modelo económico para garantizar el progreso rápido y sostenible del país.

El experto en energía Ha Dang Son dijo que la aprobación de la planificación energética VIII después de dos años de revisión, creará un corredor legal para la implementación de proyectos de transmisión de energía, ayudando así a liberar capacidad de proyectos de energía renovable en las regiones centrales y sureñas.

En general, el plan fija como objetivo garantizar la seguridad energética nacional, satisfaciendo los requerimientos del desarrollo socioeconómico y la industrialización y modernización del país, e implementar con éxito una transición energética justa asociada con la modernización de la producción, la construcción de redes inteligentes y la gestión avanzada del sistema eléctrico, en línea con la tendencia de transición verde, reducción de emisiones, y desarrollo científico-tecnológico en el mundo./.