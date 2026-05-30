Piden a EE.UU. dar evaluación objetiva sobre propiedad intelectual en Vietnam

La portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang. Foto: VNA

Vietnam pide a Estados Unidos que realice una evaluación objetiva y justa, reconociendo plenamente los esfuerzos y resultados concretos alcanzados por el país en ámbito de protección y aplicación de derechos de propiedad intelectual, dijo la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang.



La vocera dio tal declaración al responder preguntas sobre la reacción de Vietnam ante la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de iniciar, el 29 de mayo, una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 relacionada con algunos aspectos de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Vietnam,



Thu Hang, afirmó que la posición, los esfuerzos y los resultados de Vietnam en esta materia ya fueron expuestos en declaraciones realizadas los días 1 y 14 de mayo.



El fortalecimiento de la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual constituye una política constante de Vietnam para construir un entorno de inversión y negocios transparente y saludable, fomentar la innovación y cumplir plenamente con sus compromisos internacionales, subrayó.



La vocera señaló que la apertura de una investigación bajo la Sección 301 es un procedimiento contemplado por la legislación estadounidense y que las cuestiones relacionadas seguirán siendo examinadas mediante intercambios y consultas entre ambas partes durante el proceso investigativo.



Indicó además que, en los últimos tiempos, Vietnam y Estados Unidos han mantenido un diálogo estrecho sobre este asunto. Según la portavoz, la parte estadounidense ha valorado positivamente tanto las políticas adoptadas como las medidas implementadas por Vietnam en este ámbito.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a continuar las consultas, compartir información y aclarar las políticas, regulaciones y acciones que ya se están aplicando o que se prevé implementar en el futuro.



Al mismo tiempo, instó a Estados Unidos a realizar una evaluación objetiva y justa, con un espíritu de cooperación y construcción mutua, en consonancia con la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos y en beneficio de los ciudadanos, las empresas y los intereses generales de ambos países./.