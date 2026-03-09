Piden a ciudadanos vietnamitas en Israel cumplir directrices de seguridad

Tel Aviv (VNA) - Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales entre la comunidad vietnamita en Israel, y los vietnamitas han cumplido con las directrices del país de residencia, según la Embajada de Hanoi en Tel Aviv.

Escena de un ataque aéreo iraní en Tel Aviv, Israel, el 6 de marzo de 2026. Foto: Xinhua/VNA

La embajada emitió un nuevo aviso a la comunidad vietnamita en Israel, a primera hora de la mañana del 8 de marzo (hora de Vietnam), sobre las medidas de seguridad.

Se insta a los ciudadanos vietnamitas en todo el territorio de Israel a cumplir con las directrices del Comando del Frente Interior de Israel, vigentes desde las 20:00 del 7 de marzo hasta las 20:00 del 9 de marzo (hora local).

Según reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tel Aviv, la misión diplomática de Vietnam en Israel solicitó a la comunidad connacional que tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

En cuanto a las reuniones y actividades educativas, se permiten reuniones multitudinarias con un máximo de 50 personas, siempre que el lugar permita el acceso a un refugio estándar durante las alertas.

Las playas están cerradas temporalmente al público. Se suspenden todas las actividades educativas, incluyendo escuelas, guarderías y otros programas de formación.

En cuanto a las actividades económicas y los lugares de trabajo, las agencias, empresas y centros de trabajo solo pueden operar si tienen acceso a un refugio estándar durante los períodos de alerta.

Los sectores y servicios económicos esenciales continúan operando según las regulaciones de las autoridades israelíes.

En caso de alerta de emergencia, al escuchar las sirenas o recibir información de las autoridades, las personas deben dirigirse rápidamente al refugio más cercano, priorizando habitaciones seguras, refugios comunitarios o refugios públicos, y permanecer allí hasta que un aviso oficial les permita salir.

Si se encuentran al aire libre o en tránsito, deben buscar el refugio más cercano y seguir las instrucciones de las autoridades.

La embajada instó a la comunidad vietnamita a adherirse estrictamente a las nuevas directrices del gobierno anfitrión, tomar medidas de seguridad proactivas para ellos y sus familias, y monitorear regularmente los anuncios oficiales del Comando del Frente Interior de Israel y las autoridades pertinentes.

La misión diplomática continuará monitoreando de cerca la evolución de la situación, actualizará y difundirá rápidamente la información a la comunidad./.