Pianista Kevin Kenner actuará en Vietnam en mayo con el programa “In Gratitude”

El pianista de renombre internacional Kevin Kenner. (Foto: VCMA)

El pianista de renombre internacional Kevin Kenner, ganador del XII Concurso Internacional Frédéric Chopin, se presentará en Vietnam los días 22 y 24 de mayo con el concierto de música de cámara “In Gratitude” (En gratitud), que tendrá lugar en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, respectivamente.

​El programa, estructurado en tres partes, aborda distintas dimensiones del concepto de gratitud. La primera sección, centrada en el legado, incluye el Concierto n.º 1 en mi menor, Op.11 de Chopin, interpretado por Kenner.

​La segunda, dedicada al recorrido artístico, presenta Andante spianato y Gran polonesa brillante, Op.22, a cargo del pianista Nguyen Viet Trung. La tercera propone un diálogo musical entre ambos intérpretes con obras para dos pianos de Johannes Brahms y Dmitri Shostakovich.

​Kenner es considerado uno de los principales intérpretes de la obra de Chopin desde su victoria en el certamen de Varsovia en 1990, y ha desarrollado una destacada carrera internacional como concertista y docente en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

​Por su parte, Nguyen Viet Trung, formado bajo la tutela de Kenner, ha obtenido diversos premios en concursos internacionales y ha actuado en escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos.

​El concierto contará además con la participación de músicos invitados, entre ellos el violinista polaco Paweł Zalejski, cofundador del cuarteto Apollon Musagète. El evento es organizado por la Asociación de Música Clásica de Vietnam, con el acompañamiento de Impressivo Production & Enterprise./.