Phu Quoc figura entre los destinos internacionales más preferidos

Hanoi (VNA) –La isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam, ha dejado huella en los medios internacionales al ser nombrado uno de los cinco destinos más apreciados por los turistas extranjeros, según una encuesta realizada por Agoda.

Espacio pacífico en un resort de Phu Quoc. Foto: Archivo de VNP

Phu Quoc, cada vez más preferido por los viajeros internacionales

Según el informe de Agoda, Phu Quoc ha superado a Hoi An —tradicionalmente una de las principales atracciones para los visitantes extranjeros— para posicionarse entre los cinco destinos más buscados en Vietnam durante la primera mitad de 2025, solo por detrás de Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh, Nha Trang y Hanoi. Cabe destacar que Phu Quoc ocupa el segundo lugar entre los destinos favoritos de los viajeros surcoreanos, solo detrás de Nha Trang, y el tercero entre los turistas chinos.

“El fuerte aumento de vuelos directos, la visita de celebridades y los prestigiosos premios otorgados por organizaciones turísticas como Travel + Leisure han ayudado a posicionar a Phu Quoc como un destino de clase mundial, al nivel de los paraísos playeros más icónicos de Asia”, señaló Travel and Tour World (TTW), un medio global líder en noticias turísticas. Solo en los primeros seis meses de 2025, Phu Quoc recibió 4,5 millones de visitantes, incluidos 900 mil extranjeros, lo que representa un aumento del 76,7% en comparación con el mismo período de 2024.

En junio, Phu Quoc registró más de 20 vuelos internacionales diarios, duplicando la cifra del año anterior. Recientemente, Hong Kong Express aumentó su frecuencia a Phu Quoc de dos a tres vuelos diarios, mientras que los vuelos desde Corea del Sur alcanzaron de 7 a 8 diarios, reflejando la creciente demanda de los mercados internacionales, especialmente del noreste asiático. Esta conectividad aérea permite a los viajeros de las principales ciudades asiáticas acceder fácilmente a la llamada Isla de la Perla, consolidando a Phu Quoc como un destino clave en el mapa turístico regional.

Según TTW, Phu Quoc está transformando la imagen del turismo vietnamita. Este paraíso tropical está siendo acogido con entusiasmo por el mundo, como lo demuestran el aumento vertiginoso de visitantes internacionales y su presencia constante en los rankings globales. “Phu Quoc ya no es un destino emergente: ha emergido. Gracias a la inversión estratégica, el reconocimiento internacional y una planificación visionaria, la isla se ha convertido en una escapada de clase mundial que combina a la perfección belleza tropical con un estilo de vida de lujo”, afirmó TTW.

¿Qué hizo tan exitoso a Phu Quoc?

Phu Quoc es el único representante de Vietnam en los Luxury Awards de la prestigiosa revista Travel + Leisure, que lo incluye entre las islas más bellas de Asia-Pacífico. Este galardón tiene criterios estrictos, exigiendo que los destinos cumplan con estándares de lujo: desde la calidad del servicio, ecosistemas vibrantes de resorts y entretenimiento, hasta la identidad de marca y la capacidad de ofrecer experiencias personalizadas.

Además, Phu Quoc es el único destino en Vietnam que ofrece exención de visa de 30 días para visitantes de todo el mundo.

Más allá de su belleza natural, el ecosistema turístico, hotelero y de entretenimiento de Phu Quoc aporta un aire moderno a su encanto virgen. La Isla de la Perla cuenta con una amplia oferta de alojamientos de marcas internacionales de lujo, como JW Marriott Phu Quoc, La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc, y pronto sumará nombres ultralujosos como Ritz-Carlton Reserve y The Luxury Collection, entre otros. Asimismo, estructuras icónicas y experiencias únicas a nivel mundial, como el teleférico de tres cables más largo del mundo hacia Hon Thom, el singular puente “Kiss Bridge” que no se toca, el espectáculo “Kiss of the Sea” con récord Guinness, y los fuegos artificiales nocturnos, continúan haciendo brillar cada vez más a la Isla de la Perla.

De ser una joya virgen de Vietnam, Phu Quoc se ha consolidado como una parada obligatoria para viajeros de todo el mundo. Con sus arenas blancas, lagunas turquesa, resorts de lujo y un ecosistema turístico vibrante, la isla abre un nuevo capítulo para el turismo vietnamita./.