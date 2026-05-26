Phu Quoc espera convertirse en una “isla verde” para la APEC 2027

El teleférico de Hon Thom, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. Foto: VNA

La Cumbre de Líderes de APEC 2027 es considerada un importante impulso para que la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang, acelere una transición verde integral, orientada a convertirse en una ciudad insular inteligente y sostenible bajo estándares internacionales.



La provincia de An Giang está elaborando un proyecto de transición verde para Phu Quoc correspondiente al período 2026-2035, con visión hasta 2050, basado en seis pilares estratégicos destinados a reducir emisiones, preservar los ecosistemas y promover el desarrollo sostenible.



En este contexto, Phu Quoc prioriza el desarrollo del transporte público impulsado por energías limpias, la electrificación de vehículos turísticos y de transporte, así como la expansión de estaciones de carga, puntos de intercambio de baterías y espacios para peatones y bicicletas.



Para 2027, se espera que el 50% del transporte público utilice energía verde, dando servicio a la APEC mediante corredores de movilidad sostenible que conectarán el aeropuerto, los puertos, las zonas urbanas y los espacios de eventos.



Turistas extranjeros disfrutan en la playa de Khem, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. Foto: VNA

En materia de infraestructura urbana, la isla prioriza el suministro de agua potable, el tratamiento de residuos y aguas residuales, la prevención de inundaciones y el aumento de áreas verdes públicas.



Para 2030, las autoridades aspiran a que el 100% de los residentes tenga acceso a agua potable y que el 90% de los residuos sea tratado mediante sistemas modernos.



La llamada “Isla de perla” también busca impulsar un turismo verde y construir una marca competitiva a nivel internacional.



Entre 2026 y 2027 se pondrá en marcha un programa piloto de “Etiqueta Verde” para establecimientos turísticos, orientado a playas con estándares de limpieza y alojamientos que limiten el uso de plásticos de un solo uso.



En cuanto al ecosistema forestal y marino, la provincia planea restaurar arrecifes de coral, praderas marinas y bosques naturales; delimitar zonas de protección para hábitats clave; monitorear especies prioritarias y reforzar la seguridad hídrica.



En el sector energético, Phu Quoc promoverá sistemas solares en tejados con almacenamiento integrado en resorts y hoteles, con la meta de que las energías renovables representen el 35% del consumo en 2027 y el 50% en 2035.



Paralelamente, la isla impulsará una gestión urbana basada en datos y cambios de comportamiento entre ciudadanos y empresas, con el objetivo de alcanzar una clasificación de residuos en origen del 100%.



El período 2026-2027 ha sido definido como una etapa de aceleración, con proyectos clave para la APEC 2027 como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en toda la isla, la modernización de sistemas de transporte inteligente y la implementación del modelo de “Turismo sin plástico”.



Las autoridades de An Giang reafirmaron su compromiso de llevar adelante una transformación ecológica integral para generar un motor de desarrollo sostenible en Phu Quoc.



La provincia también estudia incentivos para empresas de vehículos y taxis eléctricos, la incorporación de criterios verdes en la planificación urbana, la creación de normas ambientales específicas para la isla y el endurecimiento de las sanciones por infracciones medioambientales.



Asimismo, Phu Quoc prevé prohibir bolsas de plástico y botellas plásticas en embarcaciones hacia la isla, así como en mercados y tiendas.



También se analiza un proyecto piloto para restringir la circulación de vehículos de gasolina en determinadas franjas horarias en las principales vías, una vez completada la infraestructura para vehículos eléctricos.



Con una inversión estimada de más de 5,26 mil millones de dólares destinada a la APEC 2027, Phu Quoc aspira a convertirse en una ciudad de cero emisiones netas y en un “faro verde” del crecimiento sostenible para la región y el mundo./.