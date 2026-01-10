Pham Dai Duong, designado secretario del Comité partidista de la provincia de Phu Tho

Phu Tho, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Phu Tho celebró una conferencia para anunciar la decisión del Buró Político sobre la designación a Pham Dai Duong como secretario del Comité partidista local.

Pham Dai Duong, secretario del Comité partidista de la provincia de Phu Tho (Fuente: VNA)

De acuerdo con la resolución del Buró Político, Pham Dai Duong, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y subjefe de su Comisión Central de Políticas y Estrategias, fue designado para incorporarse al Comité Ejecutivo y al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Phu Tho, y asumir el cargo de secretario de esta militancia para el mandato 2025-2030. Asimismo, fue designado miembro del Comité partidista de la Región Militar 2.

Al entregar la decisión, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, destacó que Dai Duong es un cuadro con sólida capacidad, amplia experiencia y un método de trabajo científico, democrático y cercano a las bases.

Subrayó que, en los distintos cargos desempeñados, siempre ha cumplido de manera sobresaliente las tareas asignadas, contribuyendo de forma significativa a los resultados generales de las localidades y organismos donde ha trabajado.

Expresó su confianza en que, en su nueva responsabilidad, Dai Duong continuará promoviendo sus capacidades para liderar eficazmente el desarrollo político y socioeconómico de la provincia norteña de Phu Tho.

En la conferencia, también se informó que Truong Quoc Huy presentó una solicitud al Buró Político para dejar sus cargos en la provincia de Phu Tho y cesar en sus funciones como diputado de la Asamblea Nacional por motivos personales.

El Buró Político aprobó su renuncia al cargo de secretario del Comité partidista de Phu Tho para el mandato 2025-2030, así como a otros cargos relacionados.

Al asumir el cargo, Dai Duong expresó su agradecimiento al Buró Político, al Secretariado del Comité Central del PCV y a la Comisión de por la confianza depositada.

Afirmó que continuará esforzándose, aprendiendo y trabajando junto con el Comité partidista y todo el sistema político de la provincia para cumplir eficazmente las tareas asignadas./.