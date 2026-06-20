Petrovietnam impulsa la seguridad energética con la firma de dos contratos estratégicos

Hanoi (VNA) - El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) dio un nuevo impulso al desarrollo energético con la firma de dos acuerdos estratégicos destinados a acelerar la explotación de recursos petroleros y gasíferos, reforzar la seguridad energética nacional y garantizar el suministro de combustible para la generación eléctrica y la industria en los próximos años.

En una ceremonia de firma de acuerdo entre Petrovietnam y PVEP. (Fuente: VNA)





La ceremonia contó con la presencia del miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, y del ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung.



Los acuerdos representan un paso significativo en los esfuerzos de Petrovietnam, la Corporación de Exploración y Producción de Petróleo de Vietnam (PVEP) y sus socios para ampliar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes y generar nuevos motores de crecimiento para la industria energética nacional.



Los proyectos forman parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Energético hasta 2030, con visión hacia 2045, y contribuirán a los objetivos de crecimiento de Petrovietnam, así como a los esfuerzos del Gobierno por impulsar la expansión económica del país.



Las iniciativas se desarrollarán en áreas ubicadas en las cuencas de Nam Con Son y Cuu Long, frente a las costas vietnamitas, regiones con una larga tradición petrolera y un papel clave en el mantenimiento de las reservas y la producción nacional de hidrocarburos.



Durante años, el avance de estos proyectos estuvo condicionado por la complejidad geológica, las elevadas necesidades de inversión, la limitada rentabilidad bajo determinadas condiciones del mercado y las restricciones de infraestructura. Sin embargo, gracias a años de estudios, evaluaciones y optimización de los planes de desarrollo, así como a los avances tecnológicos y al aprovechamiento de infraestructuras existentes, gran parte de estos obstáculos ha sido superada.



Según Petrovietnam, los acuerdos permitirán acelerar el desarrollo comercial de recursos ya identificados, incrementar las reservas energéticas y mejorar la eficiencia de las operaciones, en un contexto marcado por el declive natural de varios yacimientos tradicionales.



Uno de los proyectos prevé el suministro de aproximadamente 1,2 mil millones de metros cúbicos de gas al año una vez entre en operación, con el objetivo de aportar una fuente estable de combustible para importantes complejos termoeléctricos e instalaciones industriales del Sudeste de Vietnam a partir de finales de 2027.



Además de fortalecer la seguridad energética nacional, las iniciativas contribuirán a optimizar el uso de la infraestructura existente, mejorar la eficiencia de la cadena de valor gas-electricidad y promover el desarrollo económico del país.



Durante la ceremonia, el director general de PVEP, Nguyen Thien Bao, destacó que la firma de los acuerdos constituye un hito importante para impulsar el desarrollo de los recursos petroleros y gasíferos de Vietnam, reafirmando el compromiso de la empresa con la exploración, explotación y aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos nacionales.

Por su parte, Benoit Robert, presidente de Perenco Cuu Long y representante de los socios participantes, afirmó que el acuerdo refleja el firme compromiso de todas las partes para desarrollar y utilizar de manera eficiente los recursos gasíferos domésticos de Vietnam.



El presidente de Petrovietnam, Le Ngoc Son, señaló que en el último año la corporación ha suscrito cinco nuevos contratos petroleros, consolidando su papel como actor clave en la expansión de la industria energética nacional. Asimismo, instó a las empresas involucradas a acelerar la implementación de los proyectos, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, la seguridad operacional y la eficiencia económica.



También subrayó la necesidad de impulsar la innovación, fortalecer la cooperación, acelerar la transformación digital, aplicar avances científicos y tecnológicos y seguir desarrollando recursos humanos altamente cualificados para elevar la competitividad del sector.



Al expresar su confianza en que los acuerdos generarán importantes ingresos para el Estado y las empresas, además de aportar una fuente estratégica de gas para el Sudeste del país, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, afirmó que estos proyectos reflejan el compromiso de Vietnam con el desarrollo sostenible de su industria energética y contribuirán a garantizar el suministro energético para el crecimiento económico en los próximos años./.