Petrovietnam construirá 100 aulas STEM en 34 provincias y ciudades

Hanoi(VNA) - El Grupo Nacional de Industria y Energía (Petrovietnam), en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, organizó una conferencia para desplegar el programa “STEM Innovation Petrovietnam”, cuyo objetivo es construir este año 00 aulas de práctica STEM con estándares internacionales en las 34 provincias y ciudades del país.

La conferencia para desplegar el programa "STEM Innovation Petrovietnam". (Foto: VNA)





Tran Quang Dung, secretario adjunto permanente del Comité partidista de Petrovietnam, señaló que, basándose en la iniciativa del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el grupo propuso el programa “STEM Innovation Petrovietnam”, un proyecto educativo de gran alcance destinado a modernizar la infraestructura escolar y formar a una joven generación con competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), respondiendo así a las exigencias del desarrollo de recursos humanos de alta calidad en el nuevo período.



El programa fue lanzado el 21 de septiembre de 2025 y, según el plan, en un plazo de 100 días, hasta finales de 2025, Petrovietnam desplegará en cada provincia y ciudad tres aulas STEM con estándares internacionales: dos para escuelas secundarias y una para colegios.



Según Thai Van Tai, director del Departamento de Educación General del Ministerio de Educación y Formación, la integración de contenidos relacionados con la transformación digital, las competencias digitales, la robótica y el STEM es una de las tareas centrales del sector educativo.

Al presentar el progreso del programa, Vu Thi Thu Huong, subdirectora del Comité de Comunicación y Cultura Empresarial de Petrovietnam, informó que, hasta el 2 de diciembre, se habían completado y entregado 14 aulas STEM a los centros educativos; 28 estaban en proceso de instalación; y 58 en la fase final de selección de proveedores. Las 100 aulas serán entregadas a más tardar el 31 de diciembre de 2025.



Las aulas STEM están diseñadas siguiendo el modelo de “rapidez – estandarización – sostenibilidad” y están equipadas con dispositivos modernos como pizarras interactivas inteligentes, sistemas de IA–IoT, robots VEX, impresoras 3D, máquinas de corte CNC y kits experimentales temáticos sobre energía y medio ambiente.



Una vez entregadas las aulas a las escuelas, los proveedores organizarán formaciones presenciales para garantizar que los docentes y técnicos puedan dominar el uso de los equipos.



El programa también prevé módulos de formación para los docentes, quienes serán guiados para manejar tecnologías educativas modernas, diseñar lecciones y temas STEM interdisciplinarios o monodisciplinarios, y organizar actividades pedagógicas innovadoras, creativas y orientadas a las profesiones de la Cuarta Revolución Industrial.



El programa “STEM Innovation Petrovietnam” también tiene como objetivo promover la interconexión entre las aulas STEM dentro de Vietnam y a nivel internacional, especialmente con Singapur, así como fortalecer los vínculos con laboratorios universitarios e institutos de investigación del país para la formación de estudiantes talentosos.



Tras la puesta en funcionamiento de las primeras 100 aulas STEM, Petrovietnam continuará, a partir de 2026, apoyando a las localidades mediante cofinanciamiento para permitir la instalación progresiva de un número creciente de aulas STEM en los centros educativos./.