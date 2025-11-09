Pescadores de Phu Quoc reciben formación para prevenir la pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA) – Más de 150 funcionarios, armadores, capitanes y pescadores de la zona especial de Phu Quoc participaron hoy en una conferencia sobre la prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), organizada por el Comando Regional 4 de la Guardia Costera en colaboración con el Comité Popular local.

Durante el encuentro, se informó a los asistentes sobre el Telegrama 198/CD-TTg del Primer Ministro, que establece un mes de máxima actividad contra la pesca IUU y promueve la sostenibilidad del sector, así como sobre la Resolución 04/2024/NQ-HĐTP del Tribunal Supremo Popular, que orienta la aplicación del Código Penal en casos de pesca, comercio y transporte ilegales de productos acuáticos.

En la conferencia, los armadores firmaron compromisos para cumplir estrictamente con la normativa, reforzando la responsabilidad y cooperación entre pescadores, capitanes y armadores.

Según los líderes del Comando Regional 4, esta campaña también contribuye a los esfuerzos de Vietnam por levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea, fortalecer la gestión marítima, proteger la soberanía nacional y fomentar un desarrollo económico marítimo sostenible.

Durante la jornada, se entregaron 10 paquetes de obsequios, valorados en 1 millón de VND (38 USD) cada uno, a familias de pescadores desfavorecidas, además de banderas nacionales, retratos del Presidente Ho Chi Minh, botiquines de primeros auxilios y cientos de folletos y manuales educativos sobre pesca responsable.

Esta iniciativa refuerza el conocimiento legal y la conciencia social de los pescadores, contribuyendo a una actividad pesquera más responsable y al fortalecimiento de la cooperación entre autoridades y comunidades locales./.