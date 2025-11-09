Noticieros
Pescadores de Phu Quoc reciben formación para prevenir la pesca ilegal
Durante el encuentro, se informó a los asistentes sobre el Telegrama 198/CD-TTg del Primer Ministro, que establece un mes de máxima actividad contra la pesca IUU y promueve la sostenibilidad del sector, así como sobre la Resolución 04/2024/NQ-HĐTP del Tribunal Supremo Popular, que orienta la aplicación del Código Penal en casos de pesca, comercio y transporte ilegales de productos acuáticos.
En la conferencia, los armadores firmaron compromisos para cumplir estrictamente con la normativa, reforzando la responsabilidad y cooperación entre pescadores, capitanes y armadores.
Según los líderes del Comando Regional 4, esta campaña también contribuye a los esfuerzos de Vietnam por levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea, fortalecer la gestión marítima, proteger la soberanía nacional y fomentar un desarrollo económico marítimo sostenible.
Durante la jornada, se entregaron 10 paquetes de obsequios, valorados en 1 millón de VND (38 USD) cada uno, a familias de pescadores desfavorecidas, además de banderas nacionales, retratos del Presidente Ho Chi Minh, botiquines de primeros auxilios y cientos de folletos y manuales educativos sobre pesca responsable.
Esta iniciativa refuerza el conocimiento legal y la conciencia social de los pescadores, contribuyendo a una actividad pesquera más responsable y al fortalecimiento de la cooperación entre autoridades y comunidades locales./.