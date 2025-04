Periplo de líder parlamentario vietnamita impulsa nexos con Armenia y Uzbekistán

Hanoi (VNA) - El periplo del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, para asistir a la 150.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-150) en Taskent y realizar visitas oficiales a Uzbekistán y Armenia concluyó exitosamente, abriendo un nuevo período de cooperación integral y efectiva, en línea con los objetivos de desarrollo de las partes.



El secretario general y jefe de la Oficina de la AN, Le Quang Tung (Foto: VNA)

En una entrevista con la prensa sobre los resultados de las visitas, el secretario general y jefe de la Oficina de la AN, Le Quang Tung, destacó que, con una agenda amplia, sustantiva y efectiva, el viaje contribuyó a consolidar la confianza política, revitalizar y crear impulso para que Vietnam, Armenia y Uzbekistán sigan estrechando y mejorando las relaciones de amistad y cooperación.



Expresando admiración por los destacados logros del desarrollo socioeconómico, así como sus impresiones profundas del país y del pueblo vietnamitas, los líderes de Armenia y Uzbekistán apreciaron la creciente posición de Hanoi en la región y el mundo, considerándolo como un socio importante de primera categoría en el Sudeste Asiático y un modelo típico del proceso de integración internacional, al tiempo que desearon promover aún más los vínculos con la nación indochina, dijo Quang Trung.



Según el funcionario, las partes coincidieron en la necesidad de incrementar los intercambios y contactos a todos los niveles, especialmente a alto rango. Los dirigentes de Armenia y Uzbekistán expresaron su deseo de visitar Vietnam pronto y también esperaban dar la bienvenida a otros líderes vietnamitas clave que los visiten en el futuro cercano.



Durante la visita, la AN decidió establecer Grupos Parlamentarios de Amistad con Armenia y Uzbekistán. También firmó acuerdos de cooperación con los órganos legislativos de ambos países.



Vietnam rubricó además una serie de documentos y acuerdos de colaboración en diversos sectores con los otros dos países, coadyuvando así a fortalecer la base jurídica para impulsar los nexos en el ámbito bilateral.



Las partes acordaron reforzar la supervisión en la implementación de los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral que los gobiernos han firmado o son parte, especialmente aquellos en economía y comercio.



Convinieron en estrechar la coordinación y apoyarse mutuamente en organizaciones internacionales, foros regionales y multilaterales.

Discutieron medidas para promover la asistencia económica, comercial y de inversión, fortalecer la conectividad del transporte y promover el transporte multimodal para llevar mercancías a los mercados de cada uno y a los de los países de sus regiones. En particular, destacaron la conexión ferroviaria de Vietnam con Asia Central, el Cáucaso y más allá a lo largo de los corredores Este-Oeste y Norte-Sur.



Abogaron por completar el marco legal, creando condiciones favorables para que las empresas de los países inviertan y hagan negocios, particularmente en áreas donde las partes tienen fortalezas, como la atención médica, confecciones textiles, energía, petróleo y gas, procesamiento agrícola y acuicultura, etc.



Además, afirmaron que Vietnam, Armenia y Uzbekistán todavía tienen muchas perspectivas para promover la colaboración en numerosos renglones como educación, capacitación, ciencia y tecnología, cultura, deportes, turismo, etc.



Con relación a la UIP-150, Quang Tung remarcó que se trata del primer viaje de trabajo del presidente del Parlamento en 2025, lo que reafirma el fuerte apoyo de Vietnam al multilateralismo en general, así como a la cooperación parlamentaria internacional y el papel de la UIP en particular.



Tran Thanh Man pronunció un importante discurso en la sesión plenaria de la UIP-150, con evaluaciones profundas de la situación mundial actual, junto con propuestas específicas, instando a los parlamentos de otras naciones a fortalecer la cooperación interparlamentaria, promover el papel de la UIP y sus miembros en la coordinación de esfuerzos comunes para abordar los desafíos actuales, a fin de materializar con éxito los objetivos establecidos, especialmente los de desarrollo social.



Con motivo de su participación, Thanh Man mantuvo reuniones bilaterales con el presidente y el secretario general de la UIP, así como con los jefes de los Parlamentos de los países participantes, para discutir medidas encaminadas a impulsar los lazos entre Vietnam con la UIP y los órganos legislativos miembros de ese mecanismo.



Los miembros de la delegación vietnamita tuvieron un programa de trabajo diverso, activo y eficaz con socios bilaterales y multilaterales y en los mecanismos de la UIP, lo que fue reconocido por los amigos internacionales, contribuyendo a mejorar la posición y la imagen de la AN de Vietnam en foros parlamentarios mundiales./.