Periodistas polacos destacan el desarrollo integral de Vietnam

El embajador de Vietnam en Polonia, Ha Hoang Hai (Foto: VNA)

Varios periodistas polacos que han visitado Vietnam expresaron su impresión positiva sobre el desarrollo integral del país durante un encuentro con la prensa celebrado en la Embajada de Hanoi en Varsovia.

El evento fue presidido por el embajador Ha Hoang Hai y contó con la participación de cerca de 20 representantes de medios de comunicación, instituciones periodísticas, centros de investigación y editoriales del país.

En su intervención, el embajador presentó a los medios polacos un panorama general del desarrollo de Vietnam y de los logros integrales alcanzados tras casi 40 años de aplicación de la política de Doi Moi (Renovación).

El embajador de Vietnam en Polonia con periodistas polacos (Foto; VNA)

Asimismo, destacó la importancia del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, considerado un hito político que abre una nueva etapa de desarrollo del país en la era de consolidación y proyección nacional.

Subrayó que la relación de amistad tradicional entre Vietnam y Polonia, forjada a lo largo de más de 75 años, continúa fortaleciéndose en múltiples ámbitos.

Señaló además el amplio potencial para profundizar la cooperación bilateral y avanzar hacia la elevación de los vínculos a una Asociación Estratégica, basada en áreas clave como los recursos humanos, la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la transición verde.

Durante el encuentro, los periodistas polacos destacaron también los atractivos turísticos de Vietnam, la riqueza de su patrimonio cultural y valoraron positivamente la integración y las contribuciones de la comunidad vietnamita en Polonia.

Al mismo tiempo, expresaron su confianza en que las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos continúen desarrollándose de manera sostenida en el futuro.

El encuentro con la prensa se enmarca entre las actividades prioritarias de la Embajada de Vietnam en Polonia con motivo de la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido, con el objetivo de informar a los medios locales sobre los avances del país tras casi cuatro décadas de Doi Moi, reafirmar el papel dirigente del Partido Comunista de Vietnam y fortalecer el prestigio y la proyección internacional del país indochino./.