Película vietnamita “Lluvia Roja” conquista al público internacional

La película vietnamita “Lluvia Roja” recibe elogios internacionales durante la Semana de Cine de Vietnam en París, fortaleciendo el intercambio cultural.

Hanoi (VNA) – “Mua do” (Lluvia Roja), producida por el Cine del Ejército Popular, ha recibido una cálida acogida del público internacional durante la “Semana de Cine de Vietnam: El Viaje de la Luz”, que se celebra en el cine Le Grand Rex de París.

El evento, que comenzó el 5 de diciembre y está coorganizado por la Asociación para el Desarrollo Cinematográfico de Vietnam (VFDA) y la Asociación de Científicos y Expertos Vietnamitas (AVSE Global), con el apoyo de la Embajada de Vietnam en Francia, presenta 17 películas destacadas que reflejan la diversidad y creatividad del cine vietnamita contemporáneo.

Las proyecciones de “Lluvia Roja” han atraído a numerosos vietnamitas residentes en el extranjero, profesionales del cine y público francés. Además, el equipo de producción ha tenido la oportunidad de dialogar con expertos y espectadores, fortaleciendo la comprensión del cine vietnamita y su mensaje artístico.

Según los organizadores, el programa, que se desarrolla a lo largo de una semana, ofrece una variada agenda de actividades y se espera que atraiga a miles de visitantes de 23 países, generando un espacio dinámico de intercambio cultural entre los amantes del cine en Francia y la comunidad vietnamita en el extranjero./.

