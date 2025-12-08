Película vietnamita “Lluvia Roja” conquista al público internacional

Hanoi (VNA) – “Mua do” (Lluvia Roja), producida por el Cine del Ejército Popular, ha recibido una cálida acogida del público internacional durante la “Semana de Cine de Vietnam: El Viaje de la Luz”, que se celebra en el cine Le Grand Rex de París.



El evento, que comenzó el 5 de diciembre y está coorganizado por la Asociación para el Desarrollo Cinematográfico de Vietnam (VFDA) y la Asociación de Científicos y Expertos Vietnamitas (AVSE Global), con el apoyo de la Embajada de Vietnam en Francia, presenta 17 películas destacadas que reflejan la diversidad y creatividad del cine vietnamita contemporáneo.

Las proyecciones de “Lluvia Roja” han atraído a numerosos vietnamitas residentes en el extranjero, profesionales del cine y público francés. Además, el equipo de producción ha tenido la oportunidad de dialogar con expertos y espectadores, fortaleciendo la comprensión del cine vietnamita y su mensaje artístico.



Según los organizadores, el programa, que se desarrolla a lo largo de una semana, ofrece una variada agenda de actividades y se espera que atraiga a miles de visitantes de 23 países, generando un espacio dinámico de intercambio cultural entre los amantes del cine en Francia y la comunidad vietnamita en el extranjero./.