Pedidos de exportación en auge: Perspectivas positivas para 2026

Hanoi (VNA)- Los resultados comerciales del 2025 muestran señales positivas para las exportaciones de Vietnam en 2026. Diversos sectores clave de exportación han mantenido su estabilidad, gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que amplían los mercados y mejoran la calidad del crecimiento.

Foto de ilustración. (Foto: VNA)





Pedidos estables y crecimiento sostenible



Phan Minh Thong, director general del Grupo Phuc Sinh, comentó que las exportaciones de productos agrícolas de la empresa alcanzaron los 50 millones de dólares en diciembre de 2025, el nivel más alto hasta la fecha.



El total de exportaciones del 2025 fue de 460 millones de dólares, y se prevé que en 2026 aumenten un 27% debido a los pedidos estables. La empresa se centra en diversificar los mercados, especialmente la exportación de pimienta a Estados Unidos, café a Europa y productos Halal a Oriente Medio, lo que ha ayudado a aumentar el valor de los pedidos.



Otros sectores también han mostrado resultados positivos. Nguyen Dang Hien, director general de la empresa Tan Quang Minh (Bidrico), compartió que, desde principios de 2026, la empresa ha firmado contratos de exportación de jugos de frutas, bebida de nido de pájaro y limones encurtidos a Japón, lo que genera confianza entre los socios y expectativas de un aumento de los pedidos.



Nguyen Liem, presidente de la Asociación de Procesamiento de Madera de Binh Duong (BIFA), opinó que el sector de la madera sigue manteniendo un crecimiento estable, con productos de madera vietnamita presentes en más de 160 países.



Expansión de mercados con los TLC y altos estándares



Además de los mercados tradicionales, se están abriendo nuevas oportunidades gracias a los TLC, especialmente en el mercado Halal, cuyo valor se estima en más de dos mil millones de dólares.



Junto con la tendencia de un control más estricto de las cadenas de suministro, las empresas vietnamitas tienen la oportunidad de construir nuevas cadenas de valor si cumplen con los altos estándares.



Las señales de exportación desde Europa del Norte, la Unión Europea (UE) y EE.UU. también muestran estabilidad en la demanda, especialmente de productos procesados, dulces, alimentos procesados y bienes de consumo.



Los expertos evalúan las perspectivas de exportación de Vietnam en 2026 como muy prometedoras, especialmente para los sectores con ventajas competitivas como los productos agrícolas, acuícolas, alimentos procesados, textiles, calzado y madera.



El regreso temprano de los pedidos, junto con la tendencia hacia la cooperación a largo plazo y la necesidad de estandarización, creará condiciones favorables para que las empresas planifiquen activamente su producción y exportación desde el inicio del año./.