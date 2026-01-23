PCV muestra un liderazgo valiente y resiliente, valoran expertos camboyanos

"Valiente" es la palabra clave que refleja con precisión el papel de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV), afirmó Uch Leang, director interino del Departamento de Estudios Asiáticos, Africanos y del Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales, dependiente de la Real Academia de Camboya (RAC).

Uch Leang, director interino del Departamento de Estudios Asiáticos, Africanos y del Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales, dependiente de la Real Academia de Camboya (RAC), en la entrevista. Fuente: VNA

Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh por motivo del XIV Congreso Nacional del PCV, Uch Leang evaluó que durante los últimos cinco años de desarrollo, Vietnam ha enfrentado y superado muchos desafíos sin precedentes, desde la pandemia de la COVID-19 y las fluctuaciones económicas globales hasta cambios rápidos en la geopolítica y la ciencia y la tecnología.

Uch Leang, quien también es presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Camboyanos en Vietnam (CAVA), reiteró que la capacidad del PCV se ha demostrado en su habilidad para superar grandes desafíos como la COVID-19 y el complejo e impredecible contexto económico mundial, garantizando así el mantenimiento de la estabilidad sociopolítica y el desarrollo económico del país, mejorando su prestigio en el ámbito internacional, construyendo un Partido fuerte y demostrando la sabiduría, la flexibilidad y la fortaleza política interna en la nueva era de desarrollo.

Vietnam ha demostrado dinamismo y resiliencia para superar los desafíos económicos globales, mantener el ritmo de crecimiento, impulsar la transformación digital y desarrollar una economía verde, resaltó.

Además, la aptitud de Vietnam se refleja en la continua mejora de su posición y papel en el escenario internacional, lo que demuestra claramente a través de su participación activa en foros multilaterales, el fortalecimiento de las relaciones exteriores y la construcción de una imagen y reputación positivas como un país pacífico y confiable, remarcó.

El especialista también reconoció el coraje del PCV en su labor rectificación, con un alto sentido de responsabilidad hacia el pueblo, así como en la lucha contra la corrupción, en la formación constantes de cuadros altamente competentes y en la firme protección de la base ideológica del Partido.

Por su parte, Heng LiHong, vicepresidente y secretario general de la Asociación Empresarial Vietnam-Camboya (VCBA), subrayó que, en contexto interno de numerosas dificultades y desafíos, sumado a las constantes fluctuaciones económicas y geopolíticas a nivel mundial, el PCV ha demostrado una determinación política inquebrantable, un compromiso firme con los objetivos de desarrollo y flexibilidad y creatividad en su liderazgo y gestión.

Gracias a esos esfuerzos, significó, Vietnam ha mantenido la estabilidad política y social; ha recuperado y desarrollado su economía; ha elevado su posición y prestigio en el ámbito internacional, creando así bases importantes para que entre en la nueva de ascenso con mayor confianza./.