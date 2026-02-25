Patrimonio geológico, un motor de desarrollo sostenible para la comunidad

El Geoparque Lang Son se estableció en 2021 y cuenta con un sistema diverso y rico de sitios de patrimonio geológico. Foto: VNA

En la comuna de Huu Lien, situada en el Geoparque Global de la UNESCO de Lang Son, el turismo ha transformado lo que antes era una zona agrícola aislada en un destino emergente, mejorando significativamente las condiciones de vida y los ingresos de la población local. La clave de este cambio ha sido la explotación responsable del potencial geológico y natural de la región.

Turismo de escalada, un nuevo horizonte para la zona



Con más de 250 rutas de escalada de diferentes niveles de dificultad, Huu Lien ha logrado atraer a un creciente número de turistas, especialmente a jóvenes y entusiastas de este deporte extremo. La transformación del lugar comenzó en 2012, cuando el francés de origen vietnamita Jean Verly, fundador del Club de Escalada VietClimb, percibió el potencial de la zona, comparable con destinos internacionales de escalada como Krabi (Tailandia) o Yangshuo (China). Desde entonces, se han instalado diversas rutas y anclajes para escalar, abriendo así la puerta a un nuevo tipo de turismo en la región.

En sus primeras experiencias, los habitantes de Huu Lien no comprendían del todo las motivaciones de los turistas que llegaban a escalar, pero pronto se dieron cuenta de las oportunidades económicas que ofrecía este fenómeno.

Ngo At Mao, uno de los primeros empresarios turísticos en la zona, relató: “Al principio, la gente no entendía por qué los turistas escalaban montañas. Pero cuando comenzaron a llegar y necesitaban lugares para dormir y comer, vimos la oportunidad. Adaptamos nuestras casas y ahora toda la aldea participa en el turismo, lo que ha aumentado significativamente nuestros ingresos en comparación con la agricultura.”

El turismo comunitario impulsa la economía local



Actualmente, Huu Lien cuenta con 37 establecimientos de alojamiento, lo que ha generado empleo para más de 650 personas en el sector turístico, de las cuales 470 están directamente relacionadas con la atención a los turistas. Las infraestructuras y servicios turísticos de la zona han crecido para satisfacer la creciente demanda de los visitantes, creando un impacto positivo en los ingresos de las familias locales.

El presidente del Comité Popular de Huu Lien, Nguyen Quang Hoa, destacó: “De ser una zona agrícola de subsistencia, hoy Huu Lien es un destino clave de ecoturismo, turismo de aventura y turismo comunitario, lo que ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de nuestros habitantes.”

Oportunidades de crecimiento y reconocimiento internacional



El reconocimiento internacional llegó en 2025, cuando el "Pueblo Turístico Comunitario de Huu Lien" recibió dos premios de Turismo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo que representa una oportunidad única para promocionar la región en el mercado turístico global.

El objetivo para 2030 es recibir 210.000 turistas y generar unos ingresos de 67,2 mil millones de VND (2,57 millones de dólares), promoviendo un modelo de turismo que no solo sea económicamente viable, sino también respetuoso con el medio ambiente y con la cultura local.

Las políticas de apoyo, como la Resolución No. 19 del Consejo Popular provincial de Lang Son, han facilitado el acceso al sector turístico a numerosos hogares, ofreciendo subsidios de hasta 100 millones de VND para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Este apoyo ha sido crucial para el desarrollo del turismo comunitario, permitiendo a muchas familias mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Desarrollo sostenible y capacitación local



A medida que se han desarrollado infraestructuras, los residentes también han participado en programas de capacitación en áreas como cocina, gestión de alojamientos, seguridad alimentaria, prevención de incendios y habilidades lingüísticas, mejorando así la calidad de los servicios turísticos.

Según Luong Duy Doanh, director de Fivestar Travel, el premio ASEAN es una excelente oportunidad, pero también implica un desafío para mantener los estándares y proteger el entorno. “El turismo ecológico solo será sostenible si los productos turísticos están profundamente conectados con la vida diaria de los residentes, y si los servicios se gestionan de manera profesional,” señaló Doanh.

Las historias de éxito en Huu Lien evidencian cómo el turismo no solo puede convertirse en una fuente de ingresos, sino también en un motor de desarrollo social, ofreciendo a las comunidades locales una vía para superar la pobreza sin comprometer su identidad cultural ni su entorno natural./.