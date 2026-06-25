Pasajeros aéreos en Vietnam deberán llevar baterías externas en el equipaje de mano a partir de julio

Hanoi (VNA) - Los pasajeros que viajen en vuelos dentro de Vietnam deberán llevar las baterías externas (power banks) en su equipaje de mano a partir del 1 de julio de 2026, de acuerdo con nuevas regulaciones destinadas a reforzar la seguridad de la aviación y prevenir incendios a bordo provocados por baterías de litio.

Foto ilustrada (Fuente: nhandan.vn)

La nueva directiva, emitida por la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV en inglés), establece que cada pasajero podrá transportar un máximo de dos baterías externas por vuelo.

La medida aplica las directrices actualizadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea.

Según la normativa, las baterías externas que contengan baterías de litio metálico no deberán superar los dos gramos de contenido de litio, mientras que aquellas que utilicen baterías de ion-litio no podrán exceder una capacidad energética nominal de 100 vatios-hora (Wh).

Las baterías externas con capacidades superiores a 100 Wh pero que no excedan los 160 Wh podrán seguir siendo transportadas, aunque únicamente con la aprobación previa de la aerolínea operadora.

Asimismo, los pasajeros tienen prohibido recargar las baterías externas durante el vuelo o utilizarlas para cargar otros dispositivos electrónicos a bordo. Estos dispositivos deberán retirarse del equipaje de mano y colocarse en un lugar visible durante todo el trayecto.

Para evitar cortocircuitos, los pasajeros deberán proteger individualmente las baterías externas, manteniéndolas en su embalaje original de venta, aislando con cinta adhesiva los terminales expuestos o colocando cada unidad en una bolsa de plástico o funda protectora por separado.

La CAAV ha instruido a las aerolíneas reforzar la comunicación con los pasajeros para garantizar que estén plenamente informados sobre los nuevos requisitos antes de viajar./.