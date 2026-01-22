Partidos políticos y organizaciones internacionales felicitan al XIV Congreso del PCV

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha recibido una amplia atención, cálidos sentimientos y un fuerte respaldo de numerosos partidos políticos, organizaciones internacionales, socios y amigos de todo el mundo.

Vista panorámica de la cuarta jornada de trabajo del XIV Congreso Nacional del PCV. Foto: VNA

Las cartas y mensajes de felicitación reconocen los logros históricos alcanzados por Vietnam tras 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) y expresan la confianza en que las decisiones estratégicas del Congreso continúen impulsando el desarrollo próspero y el bienestar del país.

En sus mensajes, el Partido Comunista de India valoró altamente los logros integrales de Vietnam bajo el liderazgo del PCV, destacando la mejora del nivel de vida de la población y la consolidación del camino de desarrollo con orientación socialista.

El Partido Comunista Alemán expresó su impresión por el papel de liderazgo del PCV, y manifestó su confianza en que Vietnam alcance el objetivo de convertirse en un país con industria moderna y renta media alta para el centenario de la fundación del Partido, sentando las bases para avanzar hacia el desarrollo con orientación socialista.

El Partido Comunista de Bohemia y Moravia elogió el Informe Político del Comité Central del PCV del XIII mandato, considerándolo una base importante para orientar las tareas estratégicas hacia un desarrollo sostenible con vistas a los hitos de 2030 y 2045; asimismo, respaldó la elevación de las relaciones entre Vietnam y la República Checa.

El Partido Comunista de Brasil (PCdoB) afirmó que el lema y el tema del Congreso reflejan una línea política correcta, que combina la firmeza en los principios socialistas con la innovación. Destacó también que la Renovación ha armonizado el rápido crecimiento económico con la justicia social y la reducción de la pobreza.

Los Partidos Comunistas de Chile y Argentina señalaron que la experiencia histórica de Vietnam en la lucha por la independencia y la construcción del socialismo constituye una fuente de inspiración para las fuerzas progresistas, y mostraron su confianza en que el PCV continúe avanzando con firmeza en un contexto internacional cambiante, priorizando los intereses del pueblo.

El Partido Comunista Marxista de Canadá, el Partido Comunista de Bangladesh y el Partido Comunista de Noruega subrayaron el carácter histórico del XIV Congreso y confiaron en que sus decisiones fortalezcan el liderazgo del Partido, abran nuevas victorias en la construcción del socialismo y contribuyan a la paz y el progreso mundial.

El Partido Liberal Democrático de Japón (LDP) destacó la importancia de la coordinación entre el LDP y el PCV para impulsar la Asociación Estratégica Integral entre los dos países en ámbitos como seguridad, economía, cultura e intercambios pueblo a pueblo.

Otros partidos, entre ellos el Partido Bielorruso, el partido AMANAT de Kazajistán, Fidesz de Hungría, el Partido del Poder Popular de Corea del Sur, el Partido Democrático de Mongolia, el Partido Revolucionario de Tanzania, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía y el Congreso de Todos los Progresistas de Nigeria, valoraron los avances socioeconómicos de Vietnam y manifestaron su deseo de fortalecer la amistad y la cooperación multifacética con el país.

El secretario general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) destacó que el XIV Congreso del PCV es un acontecimiento político de especial importancia, que contribuye a continuar el proceso de reformas, fortalecer la solidaridad regional y materializar el objetivo de una agrupación regional cohesionada, resiliente y centrada en las personas.

Por su parte, el Foro Político Asia–Europa (APEF) afirmó que el XIV Congreso tiene una importancia estratégica para el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, y expresó su confianza en que sus resultados sigan elevando el papel y la posición de Vietnam en la región y en el ámbito internacional, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y la cooperación en Asia./.