Partidos gobernantes de Laos y Camboya felicitan el 96 aniversario del PCV

Hanoi (VNA)- El Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y el Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC) enviaron mensajes de felicitación al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) con motivo del 96.º aniversario de su fundación (03/02/1930 –2026).



En su mensaje del Comité Central del PPRL resalta el PCV como la bandera que ha guiado la heroica y creativa causa revolucionaria mediante la formulación de lineamientos acertados y sabios, conduciendo al hermano pueblo vietnamita a obtener resonantes victorias en la lucha por la salvación nacional, avanzar hacia la liberación nacional y la reunificación completa del país en 1975, y continuar impulsando una renovación integral durante más de 40 años.



En ese proceso, el hermano pueblo vietnamita ha seguido cosechando logros importantes, integrales y de profundo significado histórico, contribuyendo a mantener la estabilidad política, el orden y la seguridad social, un rápido y sostenido desarrollo económico, la mejora constante del nivel de vida de la población, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, la ampliación de la cooperación exterior, así como el creciente prestigio y la posición del Partido y Estado de Vietnam en el ámbito regional e internacional.



El PPRL y el pueblo laosiano felicitan calurosamente el brillante éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, y expresan su satisfacción y alta valoración por las grandes y amplias victorias y logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita en los últimos tiempos, considerando dichos resultados como valiosas lecciones y una poderosa fuente de estímulo para el cumplimiento de sus tareas estratégicas de defensa y desarrollo nacional.



Al mismo tiempo, expresan su firme confianza en que, bajo el liderazgo sabio del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, Vietnam alcanzará nuevos éxitos en la materialización de los objetivos fijados por el XIV Congreso Nacional, construyendo un país socialista de paz, independiente, democrático, próspero, desarrollado, civilizado y feliz.

El ambiente de celebración del 96.º aniversario de la fundación del Partido se extendió por muchas calles de Hanoi. Foto: VNA



Asimismo, expresan su profundo agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo vietnamitas por el valioso, eficaz y oportuno apoyo brindado a la causa revolucionaria de Laos tanto en el pasado como en la actualidad, y reafirman que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos continuarán, junto al Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, esforzándose al máximo para preservar y fortalecer esta relación excepcional, haciéndola cada vez más sólida y fructífera.



Por su parte, en su mensaje, el Comité Central del PPC valora los grandes logros alcanzados por Vietnam en la preservación de la paz y en el desarrollo nacional en todos los ámbitos, la mejora constante de la vida del pueblo, y especialmente el fortalecimiento de la economía y el creciente papel de Vietnam en la región y en la escena internacional.



El PPC expresa su satisfacción por el desarrollo continuo de la tradicional amistad y la cooperación integral entre ambos Partidos, Estados y pueblos, conforme al principio de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y a largo plazo; y manifiesta su confianza en que, bajo el liderazgo sabio del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, Vietnam alcanzará numerosos éxitos en la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido.



Desea al PCV y a los dirigentes vietnamitas éxitos en la tarea de desarrollar el país “hasta convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medios altos para 2030, y en un país socialista desarrollado y de altos ingresos para 2045”./.