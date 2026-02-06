Partidos de Camboya y Vietnam robustecen cooperación integral

Phnom Penh (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, copresidió hoy en Phnom Penh un encuentro con el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya (PPC).



Asimismo, destacó los logros significativos de Vietnam en la preservación de la paz y el desarrollo en todos los ámbitos, mejorando continuamente la vida de la población vietnamita, así como el crecimiento de la economía y el papel cada vez más notable de Vietnam en la región y el mundo.

Por su parte, Hun Sen felicitó el éxito del XIV Congreso del PCV y la reelección del secretario general To Lam, elogiando las grandes orientaciones adoptadas en la cita magna, que reflejan la visión estratégica y la determinación política de Vietnam para la nueva etapa de desarrollo.

El líder vietnamita elogió los importantes logros de Camboya bajo el liderazgo del CPP, encabezado por el presidente del Partido Hun Sen, y el Gobierno liderado por el primer ministro Hun Manet, confiando en que el país vecino continuará implementando con éxito la primera fase de la Estrategia del Pentágono, y se convertirá en un Estado de ingresos medianos altos para 2030 y de ingresos altos para 2050.

Durante la reunión, To Lam compartió con el CPP el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y los objetivos y orientaciones de desarrollo del país para el período 2026-2030. Informó que la resolución del Congreso reafirma la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, colaboración y desarrollo, multilateralización y diversificación de los nexos, priorizando el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera con Camboya, basadas en el respeto mutuo por la independencia, soberanía, integridad territorial y los intereses legítimos de ambos países.

Encuentro de alto nivel entre el Partido Popular de Camboya y el Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, encabezado por To Lam, Vietnam alcanzará muchos logros en la implementación de la resolución del XIV Congreso, avanzando hacia el objetivo de convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso mediano alto para 2030, y en un país socialista desarrollado con altos ingresos para 2045.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; el presidente del Partido Popular de Camboya, Samdech Techo Hun Sen; el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, junto con líderes clave y altos cargos de los tres partidos, en la reunión. Foto: VNA

En un ambiente de amistad y mutuo entendimiento, ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada Partido y Estado tras eventos políticos importantes.

Elogiaron el desarrollo de los nexos bilaterales en los últimos tiempos, mencionando que las relaciones entre las dos fuerzas políticas son la base fundamental para los vínculos.

Ratificaron que el Encuentro entre los dos Partidos tiene un significado importante, estableciendo una sólida base política para orientar las relaciones y resolver algunos problemas específicos entre los dos países.

Desde el Encuentro de febrero de 2025, ambas partes han coordinado bien las actividades diplomáticas de los líderes de alto nivel de los dos Partidos y países; la cooperación en defensa y seguridad ha experimentado un desarrollo profundo y efectivo; la asistencia económica, educativa, cultural y científica ha mostrado avances significativos, especialmente en el comercio y el turismo; la colaboración entre los Ministerios, departamentos, asociaciones y pueblos se ha intensificado.

Ambas partes coincidieron en que la situación mundial y regional está cambiando rápidamente, con mucha incertidumbre, lo que afecta a países como Vietnam y Camboya, exigiendo que los dos Partidos y los dos países refuercen la unidad, la cooperación y el apoyo mutuo.

Además, subrayaron que fortalecer la confianza política y aumentar la cooperación entre los tres Partidos y tres países Vietnam-Laos-Camboya es tanto un requisito objetivo como un factor clave para garantizar un entorno de paz, estabilidad e intercambio integral, así como la construcción y defensa de la soberanía de cada país.

Ambas partes acordaron fortalecer la confianza política, mantener intercambios regulares, sustantivos y efectivos a nivel de visitas, contactos y delegaciones de todos los niveles; reforzar la cooperación en defensa y seguridad, aumentar el intercambio de información, y colaborar estrechamente en la lucha contra el crimen transnacional.

Se comprometieron a estrechar más los lazos entre las dos economías, especialmente en cuanto a infraestructura de transporte, energía, transformación digital y cadenas de suministro en la industria, el procesamiento y la agricultura, explotando las fortalezas complementarias de cada país.

Expresaron su apoyo al fortalecimiento de las actividades de promoción de inversiones, comercio y turismo, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en el futuro cercano, además de la educación y la formación.

Reafirmaron su respeto y cumplimiento de los acuerdos sobre la delimitación de fronteras terrestres y otros acuerdos fronterizos, y continuarán trabajando para encontrar una solución satisfactoria para ambos países respecto al 16% restante, con el fin de construir una frontera de paz, estabilidad, amistad, cooperación y desarrollo sostenible.

El Secretario General instó a Camboya a seguir facilitando el trato justo y no discriminatorio hacia los ciudadanos de origen vietnamita que residen, trabajan y estudian en Camboya.

Ambas partes pactaron promover las alianzas entre los órganos del Partido, el Parlamento, los Ministerios y agencias gubernamentales, los frentes, los intercambios entre pueblos y las localidades de ambos países, especialmente las que comparten frontera, ampliando la colaboración en el desarrollo socioeconómico, la seguridad y estabilidad en la zona fronteriza, y resolviendo oportunamente los problemas surgidos.

Estuvieron de acuerdo en coordinar estrechamente y apoyarse mutuamente en foros regionales e internacionales, especialmente dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Subregión del Mekong; intensificar el apoyo mutuo en la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos, con miras al desarrollo sostenible, en particular para abordar y mitigar los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos del río Mekong.

En el encuentro, los primeros ministros de Vietnam, Pham Minh Chinh, y de Camboya, Hun Manet; los presidentes de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y de Camboya, Khuon Sudary, coincidieron con las valoraciones y grandes orientaciones de To Lam y Hun Sen sobre las relaciones integrales y profundas entre los dos Partidos y Estados. Los líderes gubernamentales y parlamentarios ampliaron y aclararon los resultados alcanzados en la implementación de las conclusiones del Encuentro entre los dos Partidos en febrero de 2025, en áreas de cooperación política-diplomática, defensa y seguridad, integración económica, educación-formación, cultura-turismo, intercambios entre pueblos y entre los órganos legislativos.

También identificaron abiertamente las limitaciones que deben superarse y acordaron las áreas clave de cooperación para implementar las conclusiones del Encuentro de alto nivel entre los dos Partidos en el futuro próximo.

Con motivo de este encuentro, los líderes de ambas partes presenciaron la firma del acuerdo de colaboración entre el Comité del Partido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del CPP para el período 2026-2030.

También estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de 11 documentos entre los Ministerios y localidades de ambos países. /.