Partidos Comunistas de Vietnam y Estados Unidos se comprometen a mayor cooperación

Nueva York (VNA) - El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam conceden importancia y desean impulsar los nexos de amistad y cooperación con el Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA, por sus siglas en inglés), afirmó el embajador Do Hung Viet, nuevo jefe de la misión permanente de Hanoi ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



El embajador Do Hung Viet y delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



Al sostener el 20 de agosto (hora local) en Nueva York una reunión de trabajo con Joe Sims, copresidente del CPUSA, ambas partes sostuvieron un amplio intercambio de opiniones sobre la cooperación entre los Partidos, Estados y pueblos de ambos países a lo largo de la historia, y compartieron sus evaluaciones sobre la situación internacional, regional y de cada nación.



Los representantes del CPUSA expresaron su admiración por los logros de la Revolución vietnamita, especialmente los resultados en la construcción y desarrollo del país. Asimismo, reafirmaron su aprecio y alta valoración por la solidaridad y el apoyo que Vietnam ha brindado a los pueblos progresistas de todo el mundo.



Hung Viet destacó que el Partido, el Estado y el pueblo de la nación indochina siempre recuerdan y agradecen el apoyo del CPUSA y el pueblo estadounidense en su lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en su actual proceso de desarrollo.



En esta ocasión, el embajador informó sobre los logros socioeconómicos de Vietnam y las grandes orientaciones y metas del país para el futuro. Afirmó que Vietnam persevera en la construcción de una economía independiente y autosuficiente, de integración internacional proactiva y profunda, y persigue una política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, siendo un amigo y socio de confianza de todos los países en aras de la paz, la cooperación y el desarrollo.



Ambas partes acordaron fortalecer el intercambio teórico, juvenil y entre los movimientos obreros y por la paz de los dos países. El CPUSA expresó su deseo de enviar más delegaciones, especialmente de jóvenes, a visitar Vietnam para aprender de su práctica de construcción del socialismo./.