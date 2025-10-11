Partido Comunista de Vietnam valora cooperación con Partido Rusia Unida

Pionyang (VNA) – El Partido Comunista de Vietnam (PCV) valora la cooperación con el Partido Rusia Unida, considerándola una base para fortalecer la confianza política y fomentar los nexos bilaterales, afirmó el secretario general del PCV, To Lam, durante su reunión con Dmitri Medvédev, presidente de la organización política rusa y subtitular del Consejo de Seguridad del país euroasiático, celebrada hoy en Pionyang.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (izq.), se reúne con Dmitry Medvedev, presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en Pionyang el 10 de octubre. (Foto: VNA)



La reunión se efectuó en el marco de la visita de Estado de To Lam a Corea del Norte y su asistencia a la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea (10 de octubre de 1945).



En la cita, ambos dirigentes destacaron la gran importancia que ambos Partidos, Estados y pueblos otorgan a la tradicional amistad y a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia. El líder vietnamita transmitió sus saludos al presidente Vladimir Putin y a otros altos dirigentes rusos y expresó su agradecimiento a Moscú por enviar una delegación a la celebración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945).



Por su parte, Medvedev transmitió los saludos de Putin a To Lam y a otros importantes líderes vietnamitas, y extendió los cálidos saludos del Gobierno y el pueblo rusos al pueblo vietnamita, expresando su solidaridad con las recientes pérdidas y daños causados por tormentas e inundaciones.



To Lam destacó que Vietnam considera a Rusia como un socio estratégico clave y desea ampliar la colaboración en ámbitos importantes como la política, la seguridad-defensa, la energía, el petróleo y gas, la ciencia y tecnología, la educación y formación, así como la cultura y las humanidades.



Ambas partes acordaron seguir impulsando la cooperación entre ambos Partidos, acogieron con satisfacción los intercambios entre sus jóvenes y apoyaron la colaboración entre la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Escuela del Partido Rusia Unida.



Medvedev felicitó a Vietnam por sus notables logros en los últimos 80 años de construcción y desarrollo nacional. En nombre del Partido Rusia Unida, deseó a Vietnam mucho éxito en la celebración del próximo XIV Congreso Nacional del PCV, sentando las bases para que el país alcance nuevos hitos en su camino hacia una nación socialista próspera, fuerte, democrática, equitativa y civilizada, en aras de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Los dos líderes expresaron su satisfacción por el progreso en la implementación de los recientes acuerdos y compromisos de alto nivel y convinieron en fortalecer la confianza política, mejorar el intercambio de delegaciones a todos los niveles, en particular el de alto nivel, e implementar eficazmente el Plan Maestro de Cooperación Vietnam-Rusia hasta 2030 y otros acuerdos alcanzados recientemente.



También discutieron medidas para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión; eliminar obstáculos y ampliar el acceso a los mercados de cada uno; y crear condiciones favorables para que las empresas amplíen sus alianzas en los sectores del petróleo y gas, la energía, la ciencia y tecnología. Ambas partes concordaron reforzar la colaboración en seguridad y defensa, la conectividad local y de transporte, y mejorar los lazos en educación, salud, cultura, deportes y turismo.



Además, se comprometieron a facilitar los viajes de los ciudadanos y a fortalecer la cooperación en energía, petróleo y gas, energía nuclear y asuntos laborales, particularmente en el sector agrícola.



Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales e internacionales de interés común, destacando la importancia de mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En esta ocasión, en nombre de los líderes vietnamitas, To Lam extendió una invitación a Putin y Medvedev a visitar Vietnam en el futuro./.



