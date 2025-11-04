Partido Comunista de Vietnam designa nueva secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria

Hanoi (VNA)- La miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y secretaria de su Comité en Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, fue designada como nueva secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria (FPV) y las organizaciones de masas a nivel central.

(Foto: VNA)



La decisión, tomada por el Buró Político el 3 de noviembre, fue anunciada hoy por el subdirector permanente del Departamento de Organización del Comité Central del Partido, Hoang Dang Quang, durante un acto que contó con la presencia del secretario general del PCV, To Lam.



En el mismo evento, se dio por concluido el mandato del miembro del Buró Político Do Van Chien en los cargos de secretario del Comité partidista del FPV y las organizaciones de masas a nivel central, y titular del Comité Central del FPV; además de reconocer sus contribuciones.



En su intervención, el secretario general del PCV, To Lam, elogió la vasta experiencia de Bui Thi Minh Hoai en el trabajo de masas, destacando su trayectoria desde niveles de base y su previo rol como jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del PCV. También reconoció su liderazgo efectivo durante su tiempo como secretaria del Comité del Partido en Hanoi, período en el que la capital logró un crecimiento económico 1,4 veces superior al anterior y cumplió con sus objetivos de desarrollo.



El máximo dirigente de Vietnam expresó su confianza en que el Comité partidista del FPV y las organizaciones de masas a nivel central continuarán unidos, apoyando a su nueva secretaria Bui Thi Minh Hoai para cumplir con las exigentes pero honorables tareas en el nuevo período.



Al aceptar el nuevo cargo, Bui Thi Minh Hoai se comprometió a esforzarse al máximo, mantener el principio de unidad y promover la inteligencia colectiva para superar todos los desafíos. Mostró su determinación de cumplir exitosamente con las resoluciones del XIV Congreso Nacional del PCV y del próximo Congreso Nacional del FPV para el período 2026-2031.



El FPV es una alianza política y una amplia unidad de fuerzas políticas, organizaciones sociopolíticas e individuos representativos de todas las clases sociales, etnias y religiones en Vietnam. La designación de una dirigente de alto nivel como Bui Thi Minh Hoai subraya la importancia de esta institución en la consolidación del gran bloque de unidad nacional.



Bui Thi Minh Hoai, nacida en 1965, tiene una extensa trayectoria en puestos de inspección partidista, gobierno local y trabajo de masas. Fue elegida miembro del Buró Político en mayo de 2024 y asignada como secretaria del Comité del PCV en Hanoi en julio del mismo año./.