Partido Comunista de Uruguay presenta antología dedicada a Ho Chi Minh

Buenos Aires (VNA) – El Partido Comunista de Uruguay (PCU) presentó la Antología del Presidente Ho Chi Minh, una obra que rinde homenaje al legado ideológico del líder vietnamita y subraya los históricos lazos de solidaridad entre ambos pueblos en la lucha por la paz, la independencia nacional y el socialismo.

Al acto asistieron el miembro del Comité Central del PCU, Juan Bernassa, la secretaria de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), Natalia Díaz, así como numerosos militantes del PCU.

En la introducción del volumen, el PCU destaca que el siglo XX estuvo marcado por desafíos decisivos para los pueblos del mundo, desde la lucha contra el fascismo y el imperialismo hasta los esfuerzos por construir nuevos modelos sociales. En ese contexto, señala que Ho Chi Minh fue una figura clave que contribuyó a definir la época gracias a su visión, valentía y capacidad de articular los movimientos de liberación nacional a escala global.

La antología reúne textos escritos a lo largo de casi cinco décadas de actividad revolucionaria, reflejando el proceso de formación ideológica del líder vietnamita en temas como independencia nacional, organización de las fuerzas revolucionarias, solidaridad internacional y construcción de una nueva sociedad.

El PCU subraya que estos textos no solo poseen valor histórico, sino que siguen “iluminando” a los movimientos progresistas contemporáneos por su espíritu de humildad, coraje y profundo respeto al pueblo.

Durante la ceremonia, Juan Bernassa afirmó que los planteamientos teóricos, políticos y organizativos expuestos por Ho Chi Minh mantienen plena vigencia en un mundo marcado por la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la crisis ambiental.

Su legado, aseguró, continúa siendo “un faro” para quienes luchan por la justicia social.

Por su parte, la dirigente juvenil Natalia Díaz recordó el vínculo especial entre el líder vietnamita y Uruguay, mencionando que Ho Chi Minh trabajó en un barco que recaló en Montevideo en 1920.

Añadió que numerosos escritos del líder vietnamita, junto a textos del ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Le Duan, y del general Vo Nguyen Giap, circularon como material de estudio clandestino durante la dictadura uruguaya (1973-1984), fortaleciendo el espíritu de la militancia joven.

El libro, de casi 260 páginas, incluye además un valioso archivo fotográfico que retrata la solidaridad Uruguay–Vietnam en la década de 1960, con imágenes de mítines y marchas en Montevideo contra la guerra de Estados Unidos en Vietnam y de la multitudinaria “Noche de Vietnam” celebrada el 26 de marzo de 1968.

Las fotografías fueron tomadas por reporteros de El Popular, órgano oficial del PCU.

También se reproduce la declaración del Comité Central del PCU publicada en El Popular el 5 de septiembre de 1969, en la que el Partido expresó su “profunda conmoción” por el fallecimiento de Ho Chi Minh y lo calificó como “un símbolo sublime de la lucha por la liberación nacional y el internacionalismo proletario”.

En el volumen figura igualmente la crónica del homenaje celebrado ese mismo día en Montevideo, que congregó a amplios sectores sociales e intelectuales.

El PCU afirma que la publicación de esta antología constituye no solo un tributo a un líder excepcional, sino también una reafirmación de la solidaridad internacional y del afecto hacia el pueblo vietnamita, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.

La presentación de la obra tiene lugar en vísperas del 33.º Congreso del PCU, previsto del 12 al 14 de diciembre bajo el lema “Un camino para la felicidad del pueblo”, que buscará consolidar la unidad política y social, defender la paz, condenar el imperialismo, apoyar al pueblo palestino y potenciar el papel de las fuerzas de izquierda en un contexto internacional complejo./.