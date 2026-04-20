Partido Comunista de Suiza confía en el éxito de Vietnam

El secretario general del Partido Comunista de Suiza (PCS), Massimiliano Ay (Fuente: VNA)

Tras la elección del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, como presidente de la República, de Le Minh Hung como primer ministro y de Tran Thanh Man como titular de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el secretario general del Partido Comunista de Suiza (PCS), Massimiliano Ay, envió sus felicitaciones a los nuevos dirigentes.

En declaraciones a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza, Massimiliano Ay afirmó que sigue de cerca los acontecimientos políticos relevantes del PCV, así como la evolución socioeconómica del país.

Valoró altamente el éxito de las recientes elecciones parlamentarias, calificándolas de un evento de gran importancia.

Según el dirigente del PCS, el estudio de las resoluciones del PCV resulta significativo para su organización, dado que Vietnam continúa avanzando en la construcción del socialismo.

Consideró que las experiencias del país constituyen referencias útiles. Asimismo, destacó que la elección de To Lam como presidente del país refleja un alto nivel de confianza y contribuye a reforzar la coherencia entre el liderazgo del Partido y la orientación del desarrollo nacional.

Durante la entrevista, realizada en la ciudad de Bellinzona, Massimiliano Ay expresó su deseo de promover la cooperación para dar a conocer en Suiza la experiencia de Vietnam en la construcción del socialismo.

A su juicio, el país indochino constituye un ejemplo destacado que aún no es ampliamente conocido entre los jóvenes suizos. Los logros económicos del país demuestran que el socialismo no equivale a la pobreza.

Manifestó su esperanza de organizar en el futuro actividades de divulgación sobre Vietnam, especialmente en el ámbito escolar, con el fin de ayudar a los jóvenes suizos a comprender mejor el modelo de desarrollo y los resultados alcanzados por el país en su camino hacia el socialismo./.