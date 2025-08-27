Participación de Vietnam en FEM Tianjin 2025 transmite un mensaje de gran visión y acción contundente

Hanoi (VNA)- Con más de 30 actividades durante tres días en Tianjin y Shanghái, el viaje de trabajo del primer ministro Pham Minh Chinh y la delegación vietnamita a China ha dejado una marca significativa en las esferas multilateral y bilateral.

El primer ministro Pham Minh Chinh asiste a la inauguración de la XVI Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial (FEM) en Tianjin, China. (Fuente: VNA)





El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el presidente interino del FEM, Peter Brabeck-Letmathe. (Fuente: VNA)



La XVI Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial (FEM) en Tianjin reunió a más de 1.700 delegados internacionales procedentes de casi 100 países y territorios, donde se debatieron temas sobre tendencias globales, los desafíos para la economía mundial y la asociación público-privada.



El primer ministro Pham Minh Chinh fue invitado especial al Diálogo de Política Nacional y participó en la sesión más esperada: “¿Está en peligro el siglo de Asia?”. Durante esta conferencia, el jefe de Gobierno compartió un mensaje claro sobre un Vietnam con grandes aspiraciones, reformas profundas y acción concreta, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, economía privada, la integración internacional y reforma legal.



Vietnam, según el primer ministro, está entrando en una "nueva era de ascenso", con una visión y acciones claras que sentarán las bases para un futuro sólido.



El presidente interino del FEM, Peter Brabeck-Letmathe, expresó su admiración por el rápido desarrollo de Vietnam, especialmente por la capacidad del país para mantener un equilibrio político. La creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Ciudad Ho Chi Minh fortalece la relación entre Vietnam y el FEM, agregó.



Como principal orador del debate “¿Está en peligro el siglo de Asia?”, Minh Chinh propuso “cinco iniciativas pioneras” para un siglo de Asia próspero y sostenible, y presentó propuestas específicas como la "Red de Innovación de Asia" y el "Portal de Innovación de Asia".

La presencia del primer ministro como invitado especial en el Diálogo de Política Nacional con los líderes de FEM atrajo gran atención, con expertos y académicos participando activamente, haciendo preguntas y compartiendo experiencias. Minh Chinh destacó que, aunque cada nación tiene un pasado, lo importante es vivir en el presente y el futuro, creando valores sostenibles para todos y para el mundo.



En esta ocasión, el premier mantuvo reuniones bilaterales con el presidente interino del FEM, el presidente ejecutivo del FEM, sus homólogos de Singapur, Kirguistán y Senegal, así como con el presidente de Ecuador; trabajó además con muchas corporaciones líderes del mundo como Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn, y con muchos expertos y académicos para promover la cooperación en todos los campos.



Como parte de su visita, Minh Chinh se reunió con líderes de China, participó en el Foro Empresarial Vietnam - China y sostuvo conversaciones con grandes corporaciones del país anfitrión. Las discusiones se centraron en intensificar la cooperación en áreas como tecnología, infraestructura y transformación digital.



Participó también en la firma de acuerdos entre empresas de ambos países en sectores clave como energía, infraestructura, procesamiento agrícola y transformación digital, lo que abre nuevas oportunidades de cooperación a largo plazo.



La visita de trabajo del primer ministro no solo contribuyó al éxito del Foro, sino que también reforzó la relación amistosa y de cooperación estratégica entre Vietnam y China. Las iniciativas de Vietnam han sido altamente valoradas por la comunidad internacional, especialmente su compromiso con un desarrollo sostenible y la promoción de la paz y la estabilidad regional.



Igualmente, es una clara demostración de la implementación efectiva de la percepción común de los máximos dirigentes de los dos Partidos y países y del espíritu de la asociación de cooperación estratégica integral bilateral, especialmente en el contexto de la celebración del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y China./.