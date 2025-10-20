Participa Vietnam en Festival periodístico Granma-Rebelde en Cuba

La Habana (VNA)– Vietnam está presente en el primer Festival Internacional de la Prensa Granma-Rebelde, inaugurado este sábado en La Habana, Cuba.



Panorama de la cita. Foto: Viet Hung - VNA

En el espacio expositivo conjunto de Granma y Nhan Dan, se presentan al público numerosas publicaciones sobre la historia de Vietnam y el presidente Ho Chi Minh. Foto: Viet Hung - VNA

El evento, que conmemora el 60 aniversario de los periódicos cubanos Granma y Juventud Rebelde, reúne a más de 20 medios de comunicación nacionales e internacionales para promover un periodismo veraz.



La participación de medios vietnamitas, incluido el periódico Nhan Dan - órgano central del Partido Comunista de Vietnam, en este festival subraya los lazos de solidaridad y los ideales compartidos entre Vietnam y Cuba. En el espacio expositivo conjunto de Granma y Nhan Dan, se presentan al público numerosas publicaciones sobre la historia de Vietnam y el presidente Ho Chi Minh.



Al intervenir en la ceremonia inaugural, la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa de su Departamento Ideológico, Yuniasky Crespo Baquero, enfatizó la importancia crucial del periodismo veraz en el contexto geopolítico actual.



Señaló que, a través de este festival, Cuba se une a la red global de eventos de prensa progresistas, reafirmando su misión internacional y su compromiso con el pensamiento crítico y la innovación en las comunicaciones.



El festival cuenta con la participación de influyentes medios como Almaya-deen (Palestina), Diario del Pueblo (China), Nhan Dan (Vietnam), El Siglo (Chile), Conciencia (México) y People's Forum (EE.UU.).



El evento, abierto al público hasta el 20 de octubre, incluye seminarios, debates y actividades culturales, constituyendo un puente para el intercambio y la cooperación entre medios con visiones afines./.