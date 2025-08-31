Parlamentos de Vietnam y China fortalecen vínculos bilaterales

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento), Tran Thanh Man, presidió hoy la ceremonia de bienvenida y sostuvo conversaciones con Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN).

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha) y Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (Fuente: VNA)

En la reunión (Fuente: VNA)

En la cita, ambas partes coincidieron en profundizar aún más las relaciones entre los dos Partidos y Estados y la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.

Thanh Man destacó que la visita del titular parlamentario chino reviste un significado especial, al coincidir con el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre), y del “Año de Intercambios Humanísticos Vietnam-China”, así como la celebración del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

Al felicitar a China por sus recientes logros, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, el país vecino alcanzará los objetivos del “segundo centenario”, convirtiéndose en una potencia socialista moderna y próspera.

Por otro lado, reafirmó que Vietnam concede gran importancia y prioridad al desarrollo de las relaciones con China.

A su vez, Zhao Leji transmitió las felicitaciones del Partido, el Estado y el pueblo chino por los logros históricos alcanzados por Vietnam en los últimos 80 años, destacando la amistad tradicional construida durante la lucha por la independencia nacional y consolidada durante el proceso de construcción del socialismo en ambos países.

En un ambiente de amistad y sinceridad, ambas partes valoraron los avances en las relaciones bilaterales, especialmente la cooperación parlamentaria, que ha demostrado un papel importante.

Los líderes acordaron continuar implementando eficazmente los consensos de alto nivel, fortalecer la confianza política, mantener contactos frecuentes entre altos dirigentes y promover una cooperación parlamentaria sustancial, mediante el perfeccionamiento del marco legal y las políticas favorables para los gobiernos, empresas y ciudadanos de ambos países.

Thanh Man propuso convertir la cooperación parlamentaria en un pilar fundamental de la relación bilateral, implementar eficazmente el Acuerdo de Cooperación, celebrar reuniones del Comité de Cooperación Interparlamentaria de forma bienal, además de fomentar los intercambios de delegaciones a distintos niveles.

También solicitó intensificar el intercambio de experiencias sobre la actividad parlamentaria, la mejora del liderazgo del Partido y la construcción del Estado de derecho socialista, así como el desarrollo de políticas institucionales en sectores clave.

El dirigente vietnamita instó al Comité Permanente de la APN que apoye la cooperación bilateral en áreas prioritarias como la conectividad ferroviaria, la facilitación del comercio e inversión, y la cooperación descentralizada. También pidió aprovechar el papel de los diputados chinos para promover el intercambio pueblo a pueblo y fortalecer la base social de las relaciones bilaterales.

Tras apreciar las propuestas de cooperación del titular parlamentario vietnamita, Zhao Leji reafirmó que China está dispuesta a trabajar con Vietnam para concretar los consensos alcanzados entre máximos dirigentes de ambos Partidos, promoviendo las relaciones bilaterales.

En ese sentido, expresó la disposición de China de reforzar la confianza política, mantener intercambios de alto nivel, compartir experiencias sobre gobernanza y liderazgo partidista, mejorar la calidad de la cooperación práctica, incluyendo la conexión entre las iniciativas de "la Franja y la Ruta" y “Dos corredores, una franja”, así cómo fomentar los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación entre localidades, además de coordinarse activamente en mecanismos interparlamentarios multilaterales.

Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones marítimas, acordando implementar cabalmente los consensos de alto nivel y manejar adecuadamente las diferencias, manteniendo un entorno de paz y estabilidad.

Inmediatamente después del encuentro, en un ambiente de trabajo serio, urgente, de confianza y cooperación, los dos líderes copresidieron la primera reunión del Comité de Cooperación entre el parlamento de Vietnam y la APN.

Ambas partes valorizaron positivamente la organización de esta reunión inicial bajo el nuevo mecanismo de cooperación interparlamentaria bilateral, lo cual refleja la estrecha, eficaz y altamente confiable relación entre los dos órganos legislativos.

Al coincidir en que esta reunión constituye un mecanismo importante para intercambiar experiencias y orientar la cooperación parlamentaria bilateral, ambas partes abordaron temas legislativos, de supervisión, seguridad nacional, cooperación económica-comercial y en ciencia y tecnología./.