Parlamento vietnamita revisará el nombramiento de viceprimeros ministros y miembros del Gobierno

Hanoi (VNA) - El primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura continuará hoy con la revisión y aprobación de altos cargos del Ejecutivo, incluido los viceprimeros ministros, así como de varios proyectos de ley clave.

Durante la jornada, se espera que los diputados examinen y aprueben el nombramiento de jueces del Tribunal Popular Supremo. El Presidente del Tribunal presentará la lista de candidatos, mientras que la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos del Parlamento dará a conocer su informe de verificación. Posteriormente, se llevará a cabo el debate y la votación secreta para aprobar la resolución correspondiente.

Diputados de la Asamblea Nacional emiten su voto para aprobar el nombramiento de jueces del Tribunal Popular Supremo, viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno. (Foto: VNA)

El Parlamento también analizará la estructura y el número de miembros del Gobierno. El Primer Ministro presentará el proyecto de resolución sobre la composición del Ejecutivo, acompañado del informe de la Comisión parlamentaria de Trabajo de Diputados. Tras el debate, la propuesta será sometida a votación electrónica.

Los diputados también revisarán el nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno, con votación secreta y aprobación electrónica de las resoluciones.

Al cierre de la mañana, se espera que el Presidente de la República presente la lista de vicepresidentes y miembros del Consejo de Defensa y Seguridad, que será aprobada mediante votación secreta y adoptada por resolución.

En la sesión vespertina, los legisladores escucharán las presentaciones y los informes de verificación sobre varios proyectos de ley, entre ellos: la Ley de la Capitalidad (modificada), la Ley de Emulación y Recompensa (modificada), la Ley de Creencias y Religión (modificada), la resolución sobre coordinación y políticas especiales para la prevención y resolución de disputas de inversión internacional, y las modificaciones a la legislación sobre representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero. Posteriormente, debatirán en grupos tres de estos proyectos de ley, profundizando en su contenido y alcance./.