Parlamento vietnamita respalda una cooperación local más sólida con Rusia

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam respalda el fortalecimiento de la cooperación entre las localidades vietnamitas y rusas como parte de los esfuerzos para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó el vicepresidente del Legislativo, Nguyen Doan Anh.

Durante una reunión celebrada hoy en Hanoi con el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Kalganov Vyacheslav Gennadievich, el dirigente anfitrión destacó los avances positivos registrados en las relaciones entre Vietnam y Rusia en los últimos años, subrayando que los intercambios regulares de alto nivel han contribuido a profundizar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, recibió al vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Kalganov Vyacheslav Gennadievich. (Fuente: VNA)



Señaló que la Asamblea Nacional de Vietnam alienta a las localidades de ambos países a ampliar su cooperación aprovechando sus respectivas fortalezas y complementariedades, al tiempo que impulsa una colaboración más estrecha entre los ministerios, sectores y localidades vietnamitas y la ciudad de San Petersburgo.

Asimismo, resaltó el papel de los dos órganos legislativos como un importante canal de diálogo político, que permite convertir los consensos alcanzados por los altos dirigentes en resultados concretos de cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países.

La Asamblea Nacional de Vietnam ha mantenido una estrecha coordinación con la Asamblea Federal de Rusia, así como con los gobiernos, ministerios, sectores y localidades de ambos países, para implementar eficazmente los acuerdos de cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, cultura y turismo, añadió.

Al expresar su satisfacción por el creciente nivel de cooperación entre San Petersburgo y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades vietnamitas, Doan Anh afirmó que el fortalecimiento de la cooperación a nivel local no solo consolidará aún más la Asociación Estratégica Integral bilateral, sino que también abrirá nuevas oportunidades de colaboración entre los ministerios, sectores y localidades vietnamitas y San Petersburgo.

También expresó su reconocimiento por el afecto que las autoridades y el pueblo de San Petersburgo han demostrado constantemente hacia Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh mediante actividades conmemorativas, intercambios culturales y educativos, así como iniciativas de promoción turística, las cuales han contribuido a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de ambos países.

Indicó que ambas partes están impulsando activamente la firma de un acuerdo de exención de visados para grupos turísticos organizados, una medida que facilitará los intercambios entre los pueblos y reforzará aún más la amistad y la cooperación bilaterales.

Doan Anh elogió a Kalganov y a las autoridades de San Petersburgo por sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Rusia, y expresó su confianza en que el funcionario ruso seguirá desempeñando un importante papel como puente de conexión entre ambas partes y promoviendo la cooperación con las agencias vietnamitas competentes.

Asimismo, agradeció a las autoridades de San Petersburgo por crear condiciones favorables para que la comunidad vietnamita viva, estudie y trabaje en la ciudad, considerándola un puente esencial para fomentar la amistad entre ambos países.

Al reafirmar que la amistad entre Vietnam y Rusia ha sido cultivada por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, Doan Anh subrayó que la responsabilidad de las generaciones actuales es desarrollar aún más esta relación de manera más dinámica, sustancial y eficaz, en consonancia con las exigencias del desarrollo de la nueva etapa y en beneficio cada vez más tangible para los pueblos de ambas naciones.

Por su parte, Kalganov felicitó a Vietnam por la exitosa organización del XIV Congreso Nacional del Partido y por la elección de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.

Asimismo, elogió los recientes logros del desarrollo del país y expresó un especial interés por las políticas del Partido Comunista de Vietnam en materia de juventud, cooperación cultural, ciencia, tecnología e innovación.

El funcionario ruso afirmó que Rusia, en general, y San Petersburgo, en particular, conceden gran importancia al fortalecimiento de los vínculos con Vietnam, y manifestó su deseo de impulsar más intercambios entre delegaciones parlamentarias de alto nivel y ampliar la cooperación con las localidades vietnamitas para profundizar aún más las relaciones bilaterales./.