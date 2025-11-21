Parlamento vietnamita organizará primer Foro de Elaboración Legislativa

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam celebrará mañana el primer Foro de Elaboración Legislativa, bajo el tema “Perfeccionar las instituciones y el sistema legal para satisfacer las demandas del desarrollo nacional en la nueva era”.

En una reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Fuente: VNA)

Según el programa previsto, asistirán y presidirán el Foro el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el vicepresidente del Parlamento Nguyen Khac Dinh; el viceprimer ministro Ho Quoc Dung; el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento, Hoang Thanh Tung; y el ministro de Justicia, Nguyen Hai Ninh.

El evento ofrecerá un espacio de intercambio y evaluación integral sobre la labor legislativa desde el inicio de la XV Legislatura. El Foro se centra en la renovación del pensamiento en la elaboración de leyes, la valoración de los resultados destacados del Parlamento, así como en la identificación de experiencias, iniciativas efectivas y limitaciones que requieren perfeccionamiento.

A partir de ello, se formularán orientaciones y soluciones destinadas a mejorar la eficacia de la actividad legislativa, contribuyendo al perfeccionamiento institucional y al desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era.

Tras el discurso inaugural del presidente Tran Thanh Man, los delegados verán el video “Instituciones y leyes abren camino al desarrollo – Huellas de la XV Legislatura”. También escucharán cinco ponencias sobre el papel de las instituciones en la liberación de recursos, el perfeccionamiento de la estructura del sistema legal, el desarrollo del marco jurídico para la economía de mercado con orientación socialista, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, y las soluciones innovadoras para mejorar la calidad de los recursos humanos en la elaboración y aplicación de leyes.

Posteriormente, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung intervendrá en el Foro, seguido por el discurso de clausura del vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh.

Junto con el primer Foro parlamentario sobre supervisión, celebrado con éxito el 6 de agosto de 2025, esta primera edición del Foro de Elaboración Legislativa reafirma la fuerte renovación en el pensamiento, con un cambio de enfoque desde la gestión administrativa hacia la creación de condiciones para el desarrollo./.