Parlamento vietnamita inicia su XVI legislatura con llamado a actuar en beneficio del pueblo

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, exhortó hoy a los diputados de la XVI legislatura a ser representantes ejemplares en sabiduría, valentía política y ética, y a garantizar que las leyes no solo sean correctas en su redacción, sino también efectivas en la vida cotidiana, al servicio de los intereses supremos de la nación.

Durante la inauguración del primer período de sesiones de la XVI legislatura del órgano legislativo, Thanh Man destacó que, tras casi cuatro décadas de la política de Doi moi (Renovación), Vietnam ha alcanzado importantes logros económicos, con un Producto Interno Bruto estimado en 514 mil millones de dólares, situándose como la economía número 32 del mundo.

El secretario general To Lam entrega flores para felicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Foto: VNA

Con un crecimiento promedio del 6,2% en el último quinquenio y un aumento del 8,02% en 2025, el país exige ahora que el órgano legislativo asuma una mentalidad de gestión moderna y una visión de largo plazo, puntualizó.

El titular del Legislativo instó a los diputados de la nueva legislatura a continuar renovando el pensamiento legislativo y a impulsar la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en las actividades parlamentarias, con el fin de eliminar obstáculos institucionales y liberar recursos para el desarrollo.

A su vez, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, pidió a la Asamblea Nacional impulsar una renovación más firme, sustancial y eficaz de su funcionamiento.

El dirigente recalcó también las contribuciones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y de los Consejos Populares del último mandato, cuyos esfuerzos por renovar la organización y los métodos de trabajo, así como por elevar la calidad de la labor legislativa y de supervisión, contribuyeron a eliminar obstáculos institucionales, impulsar la recuperación socioeconómica, reforzar la defensa y la seguridad nacionales y mejorar la posición internacional de Vietnam.

En el actual contexto de desarrollo, apuntó, el país enfrenta mayores exigencias en materia de perfeccionamiento institucional, renovación del modelo de crecimiento y mejora de la gobernanza nacional. En ese escenario, afirmó que la Asamblea Nacional debe renovarse con mayor firmeza, sustancia y eficacia para cumplir plenamente su papel como máximo órgano del poder estatal, encargado de reflejar la voluntad del pueblo y convertir las orientaciones del Partido en leyes y políticas.

El líder partidista instó a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura a concentrarse en cuatro tareas prioritarias, a saber, impulsar una renovación profunda de la labor legislativa para construir un sistema jurídico moderno, coherente, estable y aplicable, que sirva de base institucional sólida para el desarrollo; elevar la calidad de la supervisión suprema del Parlamento, orientándola hacia resultados concretos; reforzar la capacidad de análisis y la visión estratégica en la toma de decisiones sobre los asuntos clave del país; y continuar renovando la organización y los métodos de trabajo de la Asamblea Nacional hacia un modelo más moderno, profesional y cercano a la ciudadanía.

To Lam expresó su confianza en que los diputados continuarán fortaleciendo su capacidad y sentido de responsabilidad, manteniendo un estrecho vínculo con la población y colocando siempre los intereses nacionales por encima de todo.

En la sesión matutina, la Asamblea Nacional eligió a Tran Thanh Man como presidente del órgano legislativo de la XVI legislatura.

También eligió mediante votación secreta a los vicepresidentes del Parlamento, a los miembros de su Comité Permanente, y a los jefes del Consejo de Asuntos Étnicos y de las Comisiones del Parlamento de la XVI legislatura./.