Parlamento vietnamita impulsa reformas para una supervisión más efectiva

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam celebró hoy su primer foro temático sobre actividades de supervisión, reafirmando su compromiso de fortalecer esta función clave como herramienta para destrabar cuellos de botella institucionales y liberar recursos para el desarrollo nacional.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el foro. (Foto: VNA)

El presidente del órgano legislativo, Tran Thanh Man, subrayó que, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la AN, y con el objetivo de vincular estrechamente la supervisión con la labor legislativa y las decisiones sobre asuntos fundamentales del país, el Parlamento realiza por primera vez un foro temático sobre el tema.

Según el titular del Legislativo, en el último tiempo, la labor de supervisión de la AN ha alcanzado resultados destacados. El marco institucional ha sido reforzado y la coordinación entre los órganos del Parlamento y el Gobierno, el Frente de la Patria, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, la Auditoría Estatal, la Inspección Gubernamental, los ministerios, sectores y medios de comunicación ha mejorado notablemente.



Agregó que las sesiones de interpelación se han convertido en una forma eficaz de supervisión, atrayendo la atención de la ciudadanía. Las comisiones parlamentarias también han celebrado audiencias explicativas sobre temas de interés público.



En particular, la supervisión parlamentaria ha demostrado su acompañamiento al Gobierno, ayudando a resolver dificultades de forma oportuna. Las labores relacionadas con las peticiones ciudadanas se han renovado de forma sustancial, pública, dentro del marco legal y con mayor frecuencia, dijo.



En las últimas sesiones, el Parlamento ha aprobado numerosas leyes y resoluciones para desbloquear cuellos de botella institucionales y liberar recursos para el desarrollo, añadió.



Señaló que es necesario fortalecer la supervisión de leyes, decretos y circulares, tanto en términos de calendario como de contenido. El Comité Permanente del Parlamento organizará supervisiones periódicas y extraordinarias para identificar y resolver problemas emergentes.



Para responder a las nuevas demandas, se prevé modificar la Ley de Actividades de Supervisión del Parlamento y los Consejos Populares, y presentarla en la próxima décima sesión parlamentaria.



Thanh Man también pidió aplicar el espíritu del discurso del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam: mejorar la calidad de la supervisión suprema del Parlamento, evitar duplicidades con otras agencias estatales, y prestar atención al seguimiento de las recomendaciones.



El foro se centró en temas como la contribución de la supervisión parlamentaria al desarrollo socioeconómico y al perfeccionamiento del sistema legal.



Al finalizar el evento, se elaborará un informe de síntesis para remitir al Parlamento, al Gobierno y a los Ministerios, como base para enmendar de forma integral la legislación pertinente.



Thanh Man expresó su confianza en que el Foro recibirá valiosas opiniones de los diputados, expertos y académicos, contribuyendo activamente al perfeccionamiento del sistema de supervisión en esta nueva etapa del país./.