Parlamento vietnamita discute Ley de Transferencia de Tecnología

Hanoi (VNA)- Durante la 50ª reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, los legisladores discutieron hoy las modificaciones y enmiendas de la Ley de Transferencia de Tecnología.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)





El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, señaló que la modificación de la ley tiene como objetivos institucionalizar las políticas del Partido, continuar perfeccionando el marco legal para promover la transferencia de tecnología, la innovación y el desarrollo del mercado de ciencia y tecnología, así como fortalecer la descentralización, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la efectividad de la gestión pública.



El subjefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional Nguyen Phuong Tuan consideró que el borrador de la ley amplía los objetivos de la transferencia de tecnología, incluyendo tecnologías verdes y limpias; fomenta la difusión de tecnología desde las empresas de inversión extranjera directa (IED) hacia las empresas nacionales; y apoya a las pequeñas y medianas empresas.



Sin embargo, destacó la necesidad de revisar el alcance de la “evaluación tecnológica” para garantizar su viabilidad y coherencia con las leyes relacionadas, especialmente en lo que respecta a impuestos, propiedad intelectual y valoración de tecnologías.



Algunas opiniones sugirieron que se estableciera claramente la responsabilidad de las autoridades locales en la evaluación de la efectividad de las transferencias de tecnología que utilicen fondos públicos y en los mecanismos de control del valor de la tecnología aportada como capital.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la modificación de la ley debe promover la innovación interna, la comercialización de los resultados de la investigación y evitar la situación de “investigar solo para guardar en el estante”.



También ratificó la necesidad de integrar incentivos fiscales, financieros y compromisos de transferencia de tecnología de los inversores extranjeros para atraer IED en tecnologías avanzadas.



Exigió la transparencia en el mercado tecnológico, el desarrollo de una plataforma central de intercambio y la simplificación de los procedimientos para motivar a las empresas./.