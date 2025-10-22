Parlamento vietnamita debate tres proyectos de leyes en ámbito educativo

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam evaluará esta mañana los informes de tres proyectos de legislaciones, incluida la enmienda y complementación de varios artículos de la Ley de Educación; la Ley de Educación Superior (modificada); y la Ley de Educación Vocacional (modificada).



Invertir en instalaciones, capacitar al personal y construir escuelas de estándar nacional son soluciones para mejorar la calidad de la enseñanza en la provincia de Nghe An. (Foto ilustrativa: VNA)



Los diputados debatirán en grupo estos contenidos en la sesión vespertina.



El proyecto de Ley de enmienda y complementación de varios artículos de la Ley de Educación tiene como objetivo institucionalizar cabal y oportunamente las directrices y lineamientos del Partido; concretar las resoluciones, conclusiones e instrucciones relacionadas con el desarrollo del sector educativo en el nuevo contexto; superar las deficiencias de la legislación vigente, y perfeccionar el corredor legal para la construcción de un sistema de educación abierta, de práctica profesional, de buena enseñanza, aprendizaje y gestión.



Las enmiendas se centran en la descentralización de competencias, la adición de la escuela secundaria vocacional al sistema educativo nacional, la clarificación del concepto de títulos y certificados, la eliminación del diploma de graduación de la escuela secundaria inferior, sustituyéndolo por la confirmación de finalización del programa de estudios por parte del director. El borrador también aclara la regulación sobre los certificados en el sistema educativo nacional y permite que algunas disciplinas específicas puedan reglamentar títulos de nivel equivalente.



Notablemente, el proyecto modifica el Artículo 32 para que el Estado suministre un conjunto unificado de libros de texto a nivel nacional, mientras que el Gobierno libere del costo de los libros de texto a los estudiantes e implemente una socialización adecuada, garantizando la sostenibilidad y mejorando la calidad de la educación.

El proyecto de Ley de Educación Superior (modificada) reitera la determinación de renovar y mejorar la calidad de la educación superior con muchas políticas innovadoras, desbloqueando cuellos de botella de larga data. Los principales contenidos de la enmienda incluyen: ampliar el alcance y el objeto de aplicación; renovar la gobernanza universitaria hacia la simplificación y la reducción de procedimientos administrativos; institucionalizar la directriz sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; y elevar el papel de las instituciones de educación superior en el desarrollo de recursos humanos, la comercialización de resultados de investigación, junto con la renovación del mecanismo financiero en este sector.



El proyecto de Ley de Educación Vocacional (modificada) consta de 9 capítulos y 42 artículos con muchos puntos nuevos. El documento amplía el alcance, los objetos y la estructura del sistema de educación vocacional, complementa el contenido sobre la gestión estatal, los derechos y obligaciones de las organizaciones e individuos participantes, e introduce nuevos conceptos como "base de datos de educación vocacional" y "escuela secundaria vocacional". Además, permite que las instituciones de educación superior participen en la formación de algunas disciplinas y profesiones específicas.



Durante la mañana, el Parlamento escuchará los informes de los proyectos de leyes de Aviación Civil de Vietnam (modificada) y de Funcionarios Públicos (modificada), y luego procederá a debatir en grupo estos contenidos./.