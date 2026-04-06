Parlamento vietnamita de nueva legislatura elige a sus principales líderes durante el primer período de sesiones

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura eligió hoy mediante votación secreta a los vicepresidentes del Parlamento y a los miembros de su Comité Permanente, en el marco de su primer periodo de sesiones, inaugurado hoy en Hanoi.

Los vicepresidentes electos de la Asamblea Nacional son Do Van Chien, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh y Nguyen Thi Hong.

El secretario general To Lam entrega flores para felicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Foto: VNA

La AN también eligió a los jefes del Consejo de Asuntos Étnicos y de las Comisiones del Parlamento de la XVI Legislatura.

En consecuencia, Lam Van Man fue elegido jefe del Consejo de Asuntos Étnicos; mientras Phan Chi Hieu fue elegido jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales; Phan Van Mai, jefe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros; y Le Tan Toi, jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores.

Los diputados también eligieron a Nguyen Dac Vinh como jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales; Nguyen Thanh Hai como jefa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Nguyen Huu Dong como jefe de la Comisión de Asuntos de Diputados; y Le Thi Nga como jefa de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión.

Le Quang Manh fue elegido secretario general y jefe de la Oficina del órgano legislativo, mientras Nguyen Huu Nghia fue elegido como auditor general del Estado para el período 2026-2031.

Con anterioridad, en la sesión matutina, la Asamblea Nacional eligió a Tran Thanh Man como presidente del órgano legislativo de la XVI legislatura. Luego, Thanh Man juró su cargo y asumió oficialmente sus funciones.

El martes 7 de abril, la Asamblea Nacional continuará su agenda con la aprobación de la resolución sobre la elección del presidente del país, seguida de la ceremonia de juramento y toma de posesión del nuevo jefe de Estado. La Asamblea Nacional también procederá a la elección del primer ministro mediante votación secreta.

Por la tarde, el nuevo primer ministro prestará juramento y asumirá oficialmente el cargo. La Asamblea Nacional procederá entonces a la elección del vicepresidente de país, el titular del Tribunal Popular Supremo y el fiscal general./.