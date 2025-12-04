Parlamento vietnamita busca avances en elaboración y ejecución de leyes

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV Legislatura proseguirá hoy su décimo período de sesiones con debates en el pleno sobre los informes de trabajo del Presidente de la República y el Gobierno en el mandato 2021-2026.

Panorama de la sesión (Foto: VNA)



También discutirá los informes de trabajo de la XV Legislatura del Parlamento, junto con los informes de su Comité Permanente, el Consejo de Asuntos Étnicos, las Comisiones de la AN, la Auditoría Estatal, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema.



El informe del Presidente de la República subrayó que el jefe de Estado ha coordinado estrechamente con todas las agencias del sistema político para ejecutar eficazmente las tareas y facultades estipuladas por la Constitución, la ley y las misiones encomendadas por el Partido.



El Presidente firmó la Orden para promulgar la Resolución de la AN que enmienda y complementa varios artículos de la Constitución de 2013, sentando una base constitucional esencial para la reorganización de un aparato estatal más racionalizado.



Rubricó la Orden para promulgar 99 leyes y 7 ordenanzas, lo que contribuyó a eliminar obstáculos institucionales y liberar recursos para el desarrollo.



El Presidente también demostró una profunda preocupación por la vida del pueblo, realizando frecuentes visitas a las comunidades y trabajando en diversas localidades para inspeccionar, dirigir y sugerir soluciones para las tareas de desarrollo. Además, visitó y alentó a los veteranos, a los residentes en zonas remotas, fronterizas e insulares, y en aquellas áreas afectadas por desastres naturales y epidemias.



En su calidad de Presidente del Consejo de Defensa y Seguridad y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Populares, el jefe de Estado presidió importantes sesiones que abordaron contenidos estratégicos relacionados con la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, implementando una política exterior proactiva y flexible en un contexto mundial y regional de rápida y compleja evolución.



Por su parte, el informe del Gobierno mostró que todo el Ejecutivo cumplió las ocho tareas encomendadas por la Constitución, logrando resultados notables.



El Gobierno celebró 45 sesiones temáticas, presentando a la AN numerosos mecanismos y políticas de carácter innovador. Se aprobaron 180 leyes, ordenanzas y resoluciones, el nivel más alto registrado hasta la fecha. El Gobierno también emitió más de 1.400 resoluciones y 820 decretos.



El Gobierno dirigió eficazmente la gestión socioeconómica, de defensa, seguridad y relaciones exteriores, manteniendo la estabilidad macroeconómica y un alto crecimiento. Logró una adaptación flexible y un control exitoso de la pandemia de la COVID-19, garantizando el bienestar social y la atención a la vida del pueblo.



La reorganización del aparato político se implementó con decisión según las directrices del Comité Central del Partido y el Buró Político, creando un modelo organizativo más racionalizado, eficaz y eficiente. Actualmente, el sistema administrativo, desde el nivel central hasta la base, opera de manera ordenada y atiende cada vez mejor a la ciudadanía.



Durante la sesión vespertina, la AN continuará el debate sobre otros informes de trabajo del mandato. Después de escuchar los informes sobre el proyecto de Ley del Tribunales Especializados en el Centro Financiero Internacional y el borrador de Resolución sobre mecanismos y políticas para el desarrollo de la energía nacional para el período 2026-2030, los diputados discutirán estos contenidos por grupos./.